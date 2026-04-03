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娛樂 最新消息

「動漫宅殺手」佐久間大介獲讚好台！ 同框101帥炸

佐久間大介來台拍攝一系列「台灣感性」照片，與台北101合影掀起許多粉絲討論。（天馬行空提供）佐久間大介來台拍攝一系列「台灣感性」照片，與台北101合影掀起許多粉絲討論。（天馬行空提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本電影《舞林殺手》昨在台上映，男主角佐久間大介快閃來台，雖只停留兩天一夜，卻是收穫滿滿，不但吃了小籠包、炒飯、珍奶，更被雞湯美味所嚇到，行程空檔則到了中山站、台北101拍攝一系列「台灣感性」照片，被粉絲直呼好台。

模型槍不離身、 大啖小籠包炒飯珍奶、同框101帥炸

佐久間大介飾演的「戴亞」學過舞蹈，卻誤入歧途成為殺手，偽裝成舞團「舞林殺手」的成員執行暗殺行動。原本佐久間在所屬的男團「Snow Man」中就是舞蹈擔當，跳舞對他來說不是問題，偏偏得裝作對舞蹈不熟悉的模樣，讓他數度因為跳太好而被導演喊NG，崩潰直呼：「我不知道怎麼去掌握那個『差』的程度！」

佐久間大介在《舞林殺手》中飾演殺手，坦言參考動漫角色的帥氣動作。（天馬行空提供）佐久間大介在《舞林殺手》中飾演殺手，坦言參考動漫角色的帥氣動作。（天馬行空提供）

為飾演殺手一角，佐久間大介不但常把模型槍帶著身上練習，還參考許多動漫中的殺手角色，像是帥氣的姿勢、表情以及神態，從動漫中學習。其實佐久間大介是超級動漫迷，在拍攝電影期間，剛好忙於Snow Man的巨蛋巡演，佐久間大介不嫌累，就算沒睡覺也沒關係，唯一讓他覺得痛苦的只有「不能看動漫」，此話一出笑翻眾人。

此次與1200名台灣粉絲互動，佐久間大介對於台灣粉絲「熱情的爆發力」印象深刻，直呼「被大家寵壞了」，因此更加努力為大家帶來福利，回報粉絲。未來，他希望不管是在演唱會或是私下旅遊，於公於私都能再次來台灣，「我已經期待那天的到來了！」

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