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娛樂 最新消息

攜手葛萊美團隊 Jolin蕾絲紗袍助陣黑膠

蔡依林發行《Pleasure》黑膠專輯。（凌時差／華納音樂提供）蔡依林發行《Pleasure》黑膠專輯。（凌時差／華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林宣布推出《Pleasure》黑膠專輯，她身穿蕾絲紗袍拍攝宣傳照，以細膩肢體語言精準演繹身體與慾望的對話，造型性感火辣。近來正忙著巡演的Jolin，挑戰「愉悅之舟」的巨型道具，更自曝這幾場巡演下來感覺時常「暈船」，今年除了忙演唱會，也會開始籌備抒情EP。

蔡依林穿上蕾絲紗袍化身「流動之光」。（凌時差／華納音樂提供）蔡依林穿上蕾絲紗袍化身「流動之光」。（凌時差／華納音樂提供）

巡演暈船沒在怕 迷上美甲DIY助音準 預告今年加碼抒情EP

《Pleasure》推出黑膠專輯「愉悅流動版」，Jolin將過去一年從音樂到舞台所累積的能量，完整封存於這張視聽作品。適逢出道27週年之際，也象徵她與歌迷共同走過這趟「愉悅旅程」。

延續去年實體專輯「七罪花園版」與「愉悅重生版」的美學脈絡，這張黑膠由曾獲葛萊美最佳唱片包裝獎的設計團隊SPECIAL OFFER, Inc.統籌裝幀，就連盤面設計也別具巧思，黑膠中注入「霧暮紫」液體，隨著唱盤轉動產生流動光影，每一張唱片都呈現獨一無二的紋理軌跡，使「愉悅流動」不只是概念，更成為播放時的專屬感官體驗。

Jolin忙著巡演不忘最愛的美甲，她笑說：「我覺得長的指甲，唱歌的音調就得特別準，這也是我下班後最大的愉悅！」迷上DIY美甲的她，逢人就展示她的「戰利品」，還在演唱會請導播特寫手部，要跟歌迷分享「指尖美學」。

此外，擁有「國際蔡」稱號的她，受邀與菲律賓夯團SB19合作推出新單曲《Emoji》，MV拍攝花絮也曝光。Jolin笑稱這次的舞蹈挑戰很高，因為不是自己平常的風格，而嘻哈的舞步跳起來更有種暢快的感受。

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