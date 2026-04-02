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娛樂 最新消息

Only You經典神曲傳世代 派特斯合唱團高歌70年

Only You經典神曲傳世代 派特斯合唱團高歌70年美國派特斯合唱團應麗星郵輪邀請，登上探索星號星座劇院演出。
（麗星郵輪提供）

〔記者廖俐惠／基隆報導〕美國派特斯合唱團（The Platters）應麗星郵輪邀請，3月登上探索星號星座劇院演出，歷久不衰的神曲《Only You》一響起，讓全場台灣旅客聽得如癡如醉。派特斯合唱團接受台灣媒體訪問，妙語如珠，由於「Platters」有大盤子的意思，眾人指稱唯一的女主唱是「Dish」主菜，笑翻現場。

派特斯合唱團風靡1950年代，演出長達70多年，成員經過多次變動，現在由團長老斯托瓦爾領軍小斯托瓦爾、蘭伯特、戴維絲、格林等人組成，老斯托瓦爾已經高齡78歲，1960年就開始演唱，他的兒子小斯托瓦爾現在也是派特斯的一員，父子倆一起環遊世界好幾圈，到世界各個角落去演出，讓他自豪地說：「沒有什麼事是比看到兒子跟我一起站在台上還要驕傲！」老斯托瓦爾也慶幸，孩子的媽在離世前有看到這一幕，一定相當欣慰，不過未來要不要讓兒子接班，老斯托瓦爾持保留態度笑說：「還在觀察期！」

派特斯合唱團的成員是「老中青」三代同堂，老斯托瓦爾感慨年輕世代太過科技冷漠，「我曾經說過，新世代只剩下眼睛和拇指，沒有心。」他希望透過在郵輪演出的機會，讓一家人能夠共度歡樂的時光，用歌聲不斷把愛傳出去。被問到光是《Only You》就唱了好幾十年是否會膩？老斯托瓦爾表示，每一次演唱都會有不同感受，且他們不會只唱自己的歌，別的有知名度的歌曲也會演唱，希望能夠吸引年輕世代。

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