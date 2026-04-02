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娛樂 最新消息

邱瓈寬捐車助偏鄉 想拍片不怕挨罵

邱瓈寬（左）、洪曉蕾做愛心不落人後，捐贈「到宅行動服務車」給偏鄉長輩。（記者胡舜翔攝）邱瓈寬（左）、洪曉蕾做愛心不落人後，捐贈「到宅行動服務車」給偏鄉長輩。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「寬姐」邱瓈寬、洪曉蕾一起做公益，昨捐贈「到宅行動服務車」給老人福利關懷協會，原來是她先前聽聞偏鄉長輩需要一台能夠穩定運送物資、支援到宅服務的車輛，因此以實際行動提供協助。她先是自誇「我滿腦子都是公益」，後來害羞的說：「其實我是想賺錢啦！」

邱瓈寬表示，對於做公益都是發自內心，只要有需求就會去做，像是之前她也參與了「義剪活動」，甚至親自體驗，記者笑說剪頭髮的人怕不怕「在太歲頭上動土」，邱瓈寬笑著否認，稱對方很熱情想幫她整理頭髮，不過她自己倒是不敢幫別人剪頭髮，急忙推辭：「不要害人！」

近來國片起飛，電影《陽光女子合唱團》雖然最近陷入爭議，不過突破7億票房，仍穩坐國片影史冠軍。被問到看到票房這麼好，會不會也想趕快拍片？邱瓈寬表示：「當然有這個能力、時間，電影還是我最喜歡的，憑良心講，電影也很難啦，反正賠錢就算了，因為賺錢也會挨罵。」

她回憶起過去拍攝《大尾鱸鰻》曾被罵低俗，不過她強調沒在怕被罵，反而希望拍出能被罵、賣錢的作品，幽默說現在很想進入「被罵的階段」。邱瓈寬也透露，目前正在整理一些劇本，慢慢籌備中。

洪曉蕾3年前在西班牙經歷生死關頭，昨受訪透露自己以「減法」過生活，不出席不必要的活動，多做喜歡的事情，讓心靈上更健康。至於好友孫芸芸的女兒近期傳出未婚生女，洪曉蕾強調這是她的家事，「我只有想打折才會打給她！」她分享當初送19歲女兒到澳洲求學時也流下眼淚，母女倆天天都會聯絡，也會要她注意安全。

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