自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周渝民自豪唱功大進步 開車遊蕩獨門紓壓秘訣

周渝民自曝紓壓秘訣是「開車漫無目的地遊蕩」。（御茶園提供）周渝民自曝紓壓秘訣是「開車漫無目的地遊蕩」。（御茶園提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「仔仔」周渝民暌違10年再次擔任茶品代言，他沉穩的生活步調與品牌形象完美契合。近期他化身「空中飛人」往返各地巡演，在緊湊行程中，他更重視如何在忙碌中找回節奏。

私下的周渝民擁有一套獨特的紓壓儀式，他透露有時會一個人開車漫無目的地遊蕩：「可能開到某個地方停著，也不一定要下車，就在車上喝口茶MeTime，享受片刻寧靜。」對他而言，這種在快節奏中保留的「空白」，是維持內在平衡的關鍵。

前陣子他為影集《我們的藍調時光》赴澎湖、嘉義取景，個性低調的他選擇租車獨行，走訪陌生秘境。他不追求緊湊行程，反而靜靜觀察生活細節與日出日落，將環境養分轉化為演技。

除了戲劇，周渝民近期投入「F✦FOREVER 恆星之城」巡演。為了呈現完美舞台，他特別找老師練唱、學習新樂器，更笑稱：「我唱歌也不差啦，最近跟老師學習，我大進步！」展現享受成長的自信。

此次廣告深入茶園取景，開拍前連日大雨讓團隊憂心，沒想到清晨5點開工竟奇蹟放晴。見證晴空萬里後，大家鬆了一口氣，團隊更打趣封他為「晴天男神」，讓拍攝圓滿完成。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中