周渝民自豪唱功大進步 開車遊蕩獨門紓壓秘訣

周渝民自曝紓壓秘訣是「開車漫無目的地遊蕩」。（御茶園提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「仔仔」周渝民暌違10年再次擔任茶品代言，他沉穩的生活步調與品牌形象完美契合。近期他化身「空中飛人」往返各地巡演，在緊湊行程中，他更重視如何在忙碌中找回節奏。

私下的周渝民擁有一套獨特的紓壓儀式，他透露有時會一個人開車漫無目的地遊蕩：「可能開到某個地方停著，也不一定要下車，就在車上喝口茶MeTime，享受片刻寧靜。」對他而言，這種在快節奏中保留的「空白」，是維持內在平衡的關鍵。

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前陣子他為影集《我們的藍調時光》赴澎湖、嘉義取景，個性低調的他選擇租車獨行，走訪陌生秘境。他不追求緊湊行程，反而靜靜觀察生活細節與日出日落，將環境養分轉化為演技。

除了戲劇，周渝民近期投入「F✦FOREVER 恆星之城」巡演。為了呈現完美舞台，他特別找老師練唱、學習新樂器，更笑稱：「我唱歌也不差啦，最近跟老師學習，我大進步！」展現享受成長的自信。

此次廣告深入茶園取景，開拍前連日大雨讓團隊憂心，沒想到清晨5點開工竟奇蹟放晴。見證晴空萬里後，大家鬆了一口氣，團隊更打趣封他為「晴天男神」，讓拍攝圓滿完成。

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