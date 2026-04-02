李銘順鬥嘴李國煌超搞笑 許效舜美顏快吐了

李銘順（左起）、李國煌、許效舜昨出席電影《NO GOOD！歐吉桑》記者會，戲裡戲外都笑聲不斷。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《NO GOOD！歐吉桑》昨舉辦記者會，導演張清峰率三位主角李銘順、李國煌、許效舜一同出席。三人在片中詮釋化身網紅追夢的歐吉桑，63歲的許效舜直言這是自己60歲後的重要作品，但自嘲看到自己用美顏濾鏡「快吐了！」

李國煌和許效舜兩位喜劇高手在片中火花不斷，被問到是否接得住對方的球，李國煌笑回「對我來說還好，贏了又如何，他年紀又比較大，畢竟這裡（台灣）是他的地方！」

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金鐘戲王李銘順曾在《神鵰俠侶》飾演楊過，自嘲「楊過也會變歐吉桑」，許效舜當場說「現在可能拍一部《楊（養）子不教誰之過》」，李國煌則接梗笑說「現在拍的是『難過』」，三人妙語如珠，展現絕佳默契。

片中探討人生願望，李銘順表示現階段最重要的是「看到孩子長大成人、成家立業」，許效舜則希望當大家的「人生充電站」，未來想開設一個道館，可以幫忙測字、算命；李國煌更拋出創業構想，想找有錢人打造「廉價shopping mall」，提供年輕人創業起點，更笑言「我就是來找投資人的」。《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日在台上映。

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