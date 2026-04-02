自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李銘順鬥嘴李國煌超搞笑 許效舜美顏快吐了

李銘順（左起）、李國煌、許效舜昨出席電影《NO GOOD！歐吉桑》記者會，戲裡戲外都笑聲不斷。（記者胡舜翔攝）李銘順（左起）、李國煌、許效舜昨出席電影《NO GOOD！歐吉桑》記者會，戲裡戲外都笑聲不斷。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《NO GOOD！歐吉桑》昨舉辦記者會，導演張清峰率三位主角李銘順、李國煌、許效舜一同出席。三人在片中詮釋化身網紅追夢的歐吉桑，63歲的許效舜直言這是自己60歲後的重要作品，但自嘲看到自己用美顏濾鏡「快吐了！」

李國煌和許效舜兩位喜劇高手在片中火花不斷，被問到是否接得住對方的球，李國煌笑回「對我來說還好，贏了又如何，他年紀又比較大，畢竟這裡（台灣）是他的地方！」

金鐘戲王李銘順曾在《神鵰俠侶》飾演楊過，自嘲「楊過也會變歐吉桑」，許效舜當場說「現在可能拍一部《楊（養）子不教誰之過》」，李國煌則接梗笑說「現在拍的是『難過』」，三人妙語如珠，展現絕佳默契。

片中探討人生願望，李銘順表示現階段最重要的是「看到孩子長大成人、成家立業」，許效舜則希望當大家的「人生充電站」，未來想開設一個道館，可以幫忙測字、算命；李國煌更拋出創業構想，想找有錢人打造「廉價shopping mall」，提供年輕人創業起點，更笑言「我就是來找投資人的」。《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中