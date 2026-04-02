張秀卿爆秀場八卦 王彩樺哀怨 施文彬練團澄清烏龍求婚

施文彬（左起）、張秀卿、王彩樺與陳孟賢為了演唱會合體排練。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕施文彬、張秀卿、王彩樺與陳孟賢昨天為了「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會練團，張秀卿受訪被問到秀場時期曾被施文彬開玩笑「求婚」的往事，施文彬聽了趕緊澄清：「我只是問住處，我也問過蔡秋鳳，想說不小心跟妳們『結婚』的話，可以在天台養鴿子。」在旁的王彩樺聽了很無奈，坦言從來沒被「約」過，尷尬笑說：「我不是他的菜。」

「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會5月9、10日在高流登場，今年以「咱攏五吉」為主題，延續母親節檔期的溫馨傳統，演唱會由黃西田、苗可麗、侯怡君聯手主持，更邀來葉啟田、張秀卿、王彩樺、曹雅雯、吳淑敏、施文彬、邵大倫等實力派唱將飆歌。

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施文彬已經3年沒有發片，被封為「電競教父」的他吐露近況，提到這幾年都有在創作，只是想放慢腳步，更笑說現在遊戲是主業，音樂才是副業。熱愛電玩的施文彬，每天花3、4小時開遊戲實況，更化身直播主，坦言收入還不錯，希望明年有機會舉辦個唱。

昨天施文彬彩排唱了與江蕙合唱的經典情歌《傷心酒店》，當年施文彬是江蕙提攜出道，他低調稱私下不常跟江蕙聯絡，「很期待她可以唱到天荒地老。」

施文彬不忘爆料張秀卿當年在秀場就已經很大牌，「那時候她是超級天后，中南部的建商老闆都開名車接送，我們男歌手只有羨慕的份！」

此外，演藝圈閃兵案延燒，施文彬透露大兒子前陣子已經順利退伍，「孩子有當兵，我很光榮！」談到兒子早已經考上教職，退伍隔天就回到學校任教。

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