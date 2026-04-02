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娛樂 最新消息

王子認花30萬閃兵 50萬交保 面對警方突襲拘提異常冷靜

邱勝翊（左）在睡夢中被警方拘提，相較於其他藝人相比，情緒顯得異常冷靜。（記者陸運鋒攝）邱勝翊（左）在睡夢中被警方拘提，相較於其他藝人相比，情緒顯得異常冷靜。（記者陸運鋒攝）

「超跑網紅」劭凱宏（中）涉閃兵，被警方拘提到案。（記者陸運鋒攝）「超跑網紅」劭凱宏（中）涉閃兵，被警方拘提到案。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒、劉詠韻、林欣穎／台北報導〕演藝圈閃兵案從去年開始連環爆，昨檢警執行第4波掃蕩，拘提男星「王子」邱勝翊、超跑網紅劭凱宏等9人。王子去年才捲入與粿粿的不倫戀重創形象，停工五個多月，再次亮相卻是上銬步入警局作筆錄；王子隨後認了花約30萬閃兵，被依妨害兵役治罪條例、偽造文書等罪嫌偵辦，檢方複訊後，昨諭令王子50萬元交保。

據了解，王子在「粿王事件」爆發後，搬離昆凌在台北市內湖區豪宅，與胞弟「毛弟」邱宇辰在南港租屋，警方昨拘提時見毛弟正在樓下拿取外送早餐，表明來意，由毛弟開門叫醒熟睡中的王子，上銬帶回警局。

王子面對警方的突襲，並未太過訝異，反而異常冷靜，可能是已經心裡有數，整個拘提過程約15至20分鐘，警方隨後將王子的手機及電腦扣押，並在家中上銬後帶回警局。

王子昨面對媒體不發一語，但已坦承花約30萬元找上閃兵集團首腦「黑哥」陳志明協助閃兵。檢警查出，陳嫌深知高血壓可閃兵，教導役男體檢時以憋氣方式，製造血壓異常假象，待役男獲返家配戴24小時血壓監測儀器，再由陳嫌或槍手攜帶血壓監測儀器，將役男身上配戴的儀器調包後再換回，取得不實診斷證明書，藉此閃避兵役。

王子近年因感情風波，事業受到影響，如今又涉入閃兵事件，再次翻身機會愈趨渺茫，經紀公司昨低調回應，「一切配合檢方調查。」

此次閃兵案掃蕩行動是繼去年2月、5月及10月以來的第4波，包括男星王大陸、陳柏霖、修杰楷、陳零九、Energy坤達、書偉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石、棒棒堂的威廉、小杰。

此外，金鐘影帝薛仕凌、唐振剛、阿達見苗頭不對，自行出面到地檢署「自首」，若加上這次王子，已有19名藝人涉入閃兵案；不排除仍有下一波行動。

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