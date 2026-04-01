自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柯一正陽過阿公挑戰丁字褲 祖孫洗澡情緒破防

葛丞（左起）、孔令元、李宜儒、柯一正、唐從聖分享《我的陽過阿公》拍攝點滴。（記者潘少棠攝）葛丞（左起）、孔令元、李宜儒、柯一正、唐從聖分享《我的陽過阿公》拍攝點滴。（記者潘少棠攝）

唐從聖拍陽過阿公火葬場戲碼想起亡父秒下跪

〔記者李紹綾／台北報導〕77歲金牌導演柯一正昨出席《我的陽過阿公》首映，針對前年因不滿車庫遭違停而開砸挨告一事，他態度坦蕩，一開始就向警察招認，並霸氣表示：「法官說該付多少就付多少，該關多久就關多久，我已經準備好了。」強調此舉是為了讓不尊重他人的人學到教訓。

柯一正劇中飾演苦撐家計的阿公，與葛丞上演「祖孫洗澡戲」。他自曝人生首度挑戰丁字褲：「那場戲沒有什麼對白，但我自己都因這場戲感動，我想現實生活可能不會有人這樣照顧我，因為我很孤僻又怕癢。」葛丞也感性回應，這場戲讓他瞬間卸下防備，第一次感受到與阿公的親近。

飾演長子的唐從聖，則在一場火葬場戲碼中情緒潰堤：「我看著煙囪，就回到10年前要送我爸的場景，就不知不覺跪下來，沒想到大家也跟著跪了。」他坦言將疫情期間「一年半沒工作、沒通告，養家、發薪水都很慌」的真實焦慮投射進角色，演活了生活重壓下的掙扎。

曾罹患大腸癌三期的柯一正，對生死相當豁達，自曝是「台灣第一個簽署預立醫囑的人」。他推崇「斷食善終」，甚至連「消失前三個月」的食譜都想親自列好，要把想吃的吃完再走。對於餘生，他直言連葬禮都不要，最理想的結局是旅行時「客死異鄉」，並屬意日本作為終點。

談及親情，柯一正維持隨緣態度，自嘲與小孩沒什麼聯繫，甚至開玩笑說若死在國外：「我現在跟他們斷交了，沒關係，不會找我。」他透露與兒子柯宇綸分開住，父子平時鮮少聯絡，展現出一貫瀟灑、不給人添麻煩的性格。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中