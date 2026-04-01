柯一正陽過阿公挑戰丁字褲 祖孫洗澡情緒破防

葛丞（左起）、孔令元、李宜儒、柯一正、唐從聖分享《我的陽過阿公》拍攝點滴。（記者潘少棠攝）

唐從聖拍陽過阿公火葬場戲碼想起亡父秒下跪

〔記者李紹綾／台北報導〕77歲金牌導演柯一正昨出席《我的陽過阿公》首映，針對前年因不滿車庫遭違停而開砸挨告一事，他態度坦蕩，一開始就向警察招認，並霸氣表示：「法官說該付多少就付多少，該關多久就關多久，我已經準備好了。」強調此舉是為了讓不尊重他人的人學到教訓。

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柯一正劇中飾演苦撐家計的阿公，與葛丞上演「祖孫洗澡戲」。他自曝人生首度挑戰丁字褲：「那場戲沒有什麼對白，但我自己都因這場戲感動，我想現實生活可能不會有人這樣照顧我，因為我很孤僻又怕癢。」葛丞也感性回應，這場戲讓他瞬間卸下防備，第一次感受到與阿公的親近。

飾演長子的唐從聖，則在一場火葬場戲碼中情緒潰堤：「我看著煙囪，就回到10年前要送我爸的場景，就不知不覺跪下來，沒想到大家也跟著跪了。」他坦言將疫情期間「一年半沒工作、沒通告，養家、發薪水都很慌」的真實焦慮投射進角色，演活了生活重壓下的掙扎。

曾罹患大腸癌三期的柯一正，對生死相當豁達，自曝是「台灣第一個簽署預立醫囑的人」。他推崇「斷食善終」，甚至連「消失前三個月」的食譜都想親自列好，要把想吃的吃完再走。對於餘生，他直言連葬禮都不要，最理想的結局是旅行時「客死異鄉」，並屬意日本作為終點。

談及親情，柯一正維持隨緣態度，自嘲與小孩沒什麼聯繫，甚至開玩笑說若死在國外：「我現在跟他們斷交了，沒關係，不會找我。」他透露與兒子柯宇綸分開住，父子平時鮮少聯絡，展現出一貫瀟灑、不給人添麻煩的性格。

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