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娛樂 最新消息

馮德倫跨界自創動畫IP 為Bucket Man重返樂壇

馮德倫帶著最新動畫創作來台宣傳，談及和舒淇的相處，兩人對彼此工作都互相尊重、鼓勵。（記者胡舜翔攝）馮德倫帶著最新動畫創作來台宣傳，談及和舒淇的相處，兩人對彼此工作都互相尊重、鼓勵。（記者胡舜翔攝）

拉陳奕迅搞笑拍短片 舒淇留言催生老馮日記2

舒淇。（資料照）舒淇。（資料照）

〔記者鍾志均／台北報導〕港星馮德倫斜槓導演、演員和音樂人，昨攜自創動畫IP《Bucket Man》在台宣傳。他不只跨界動漫，還暌違26年重返樂壇，並聯手陳奕迅拍短片宣傳，甚至連老婆舒淇都留言力挺，話題爆棚。

馮德倫（左）拉老友陳奕迅合拍搞笑短片，掀起《老馮日記》回憶殺。（翻攝自YouTube）馮德倫（左）拉老友陳奕迅合拍搞笑短片，掀起《老馮日記》回憶殺。（翻攝自YouTube）

打造超級英雄 觸及校園霸凌議題

《Bucket Man》靈感來自「一個人頭戴桶子」的藝術品，馮德倫從角色本身發想故事，打造超級英雄的背景，還觸及校園霸凌議題，希望讓年輕人產生共鳴。

至於時隔26年後再唱歌，馮德倫坦言本來沒此計畫，但為了《Bucket Man》決定認真做宣傳曲《屢戰屢敗又怎樣》，表示「既然要做，就不要隨便做。」該曲在YouTube上線不到一個月，逼近60萬次點擊。

這次馮德倫找來好友陳奕迅合拍搞笑短片宣傳，勾起兩人合作《老馮日記》的回憶殺，連舒淇都留言：「《老馮日記2》何時拍？」馮德倫甜回「等妳檔期」公開放閃。

馮德倫和舒淇結婚十週年，兩人相處走務實層面，馮德倫說「有給她看預告，但她很忙，不要煩她。」透露平常「各做各的，會互相鼓勵。」追問兩人是否有機會再合作？馮德倫坦言不計較頭銜，「我當副導也OK」，看得出夫妻倆的好默契。

瘋集公仔 私下低調來台搜刮

51歲的馮德倫是十足的「大小孩」，他昨分享從小瘋狂收集公仔，《七龍珠》、《航海王》、《寶可夢》等都有在追，自爆私下常來台灣搜刮公仔，最熟光華商場、三創，說到眼睛都發亮。

先前網路流傳馮德倫家中收藏公仔的空間，會讓給舒淇放獎盃？他笑駁「那是開玩笑啦。」表示新拿到的獎會先放家裡，久了才移到公司。

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