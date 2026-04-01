日本演歌巨擘將助陣 楊烈東京開唱喜圓夢

楊烈將赴東京舉辦個唱。（印太戰略智庫提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金鐘歌王楊烈即將至東京開唱，身為日本女婿的他時常往返台日，首度帶著「推廣台灣文化」的使命赴日舉辦演唱會，讓他倍感光榮，更邀請到日本昭和演歌傳奇、79歲的重量級歌王千昌夫擔任特別嘉賓。

千昌夫是日本演歌最具代表性的巨擘。（印太戰略智庫提供）

楊烈2026「自由之地」世界巡迴演唱會迎來最受矚目的海外首站，4月12日在日本浦安市文化會館開唱。

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對於能與偶像同台，楊烈表示，他從小就是千昌夫的粉絲，學生時代舞會上必放的《星夜的離別》，至今仍令他印象深刻，這次真的是圓夢之旅。楊烈更希望能爭取翻唱千昌夫的新歌，未來將把更多優秀的日本音樂帶回台灣。

千昌夫作為日本演歌最具代表性的巨擘，在1977年推出的《北國之春》就橫掃全亞洲，在台灣則被翻唱為國語版本的《榕樹下》，從文夏到鄧麗君，許多華語樂壇巨星都曾傳唱，堪稱是台灣跨世代、跨語言影響最深的「離鄉情歌」。

楊烈忙完4月在東京的演唱會，「自由之地」世界巡迴演唱會5月10日在台南文化中心演藝廳登場，5月27日轉戰高雄衛武營歌劇院登場。

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