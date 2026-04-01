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娛樂 最新消息

游鴻明寵妻耍浪漫世界走透透 8月首攻雄蛋

游鴻明北流演唱會早已秒殺，宣布8月22日要唱進高雄巨蛋。（記者陳奕全攝）游鴻明北流演唱會早已秒殺，宣布8月22日要唱進高雄巨蛋。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕游鴻明「敵不過想念」演唱會4月11日在北流登場，門票已秒殺，昨天宣布8月22日將唱進高雄巨蛋，他身穿洞洞裝現身記者會，預告演唱會造型「偏大膽」，「我的歌很悲情，讓人誤以為我很嚴肅、木訥。」但其實他是一個陽光活潑的人，至於尺度要不要向老婆報備？他則打趣：「她每天看到的更大膽。」

游鴻明的情歌無數，被問到是不是浪漫的人？他說自己不會隨時隨地製造浪漫，但是老婆跟姐妹淘去吃飯時，他會掐準時間出門，聚會結束後大約晚上10點，就把老婆接回家；老婆以前生氣時，曾經離家出走、自己開車到花蓮，他會搭火車去找老婆，現身那刻老婆也就忘了為什麼而不開心。

他首攻高雄巨蛋，回憶當年剛結婚時，老婆還是空服員、有飛國內線，他會請高雄朋友買花送到老婆的飯店，不過這幾年他認為最浪漫的事，是夫妻倆每年都會花一個月時間到各地旅行，像去年就到南法普羅旺斯自駕遊，開到哪裡就住到哪裡，更把家中經濟大權都交給老婆，十分寵妻。

這次在北、高開唱，女兒游宇潼會登台，他笑說身邊的人都更期待女兒演出，也鬆口兩場都會有「重量級」嘉賓。4月北流演唱會結束後，他和老婆就要去南美洲玩，明年則要去北非，坦言從認識老婆的第一天開始，就已經在「環遊世界」，完成小時候的夢想。「敵不過想念」高雄站門票4月2日中午12點開賣，購票洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

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