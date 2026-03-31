〈人物專訪〉Dylan操盤泰星見面會 苦學泰文打造泰流商機

Dylan早看到泰流商機，苦學泰文獲得好成績。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

Dylan（中）在見面會上與泰星New（左）、Tay互動良好，台下粉絲也笑得十分開心。（Dylan提供）

泰星席捲台灣，去年就有近20組的泰星在台開見面會淘金，專攻泰星活動、擁有超過10年演唱會經驗的無限娛樂負責人Dylan，比其他人更早看到「泰流商機」，為台粉引進許多泰星見面會，背後卻有不為人知的壓力。

Dylan長相帥氣，33歲那一年就自立門戶，近3年來舉辦了多場粉絲見面會，包括《千星傳說》的EarthMix、《心跳節拍》的WilliamEst、《不曾遺忘的暮色》的JimmySea等等，泰星親民、沒距離感是他們的一大優勢，近年確實吸引了許多台灣粉絲，儘管如此，Dylan強調並非「穩賺不賠」，打平就算不錯了。

請繼續往下閱讀...

其實Dylan過去專攻韓線，後來意外與同行鬧翻，毅然決然全部打掉重練，為此整整學了一年的泰文，重新出發。如今公司經營有成，什麼事情都由他親力親為，連見面會的翻譯都由他擔任，只是站在第一線難免得正面承擔粉絲砲火，Dylan因此罹患恐慌症以及暈眩症，一度退出第一線。

他坦言並非不找專業翻譯，而是沒有人敢承擔這個責任，不過逃避不是Dylan作風，自我要求甚高的他雖然已經精通泰文13年，還是決定要找泰文老師學習，繼續精進自己的語言能力，不讓粉絲們失望。

儘管一路跌跌撞撞，但並非全是罵聲，Dylan認為，藝人公司的認可，是他成就感的來源，他也感謝粉絲們的支持，如今學習放寬心，虛心接受批評，繼續為台粉帶來更多好看的泰星演出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法