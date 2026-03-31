〈人物專訪〉楊一展單身沒戀愛衝動 楊銘威笑糗更年期

楊一展（左）、楊銘威合作《以身相許》建立好感情。（記者胡舜翔攝）

在以身相許推廣大體捐贈 人生謝幕傳承有意義

記者李紹綾／專訪

楊一展、楊銘威在大愛劇《以身相許》飾演推廣大體捐贈的職人，現實中是否簽署同意書，兩人異口同聲回：「沒有。」

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楊一展坦言，自己尚未真正領悟捐身的真諦與意義，沒簽不代表沒有被觸動。談到人生最後的謝幕方式，他語氣沉了下來，表示每個人在生命最後都想留下有意義的東西，不論給家人或重要的人，只要意義存在，就是一種傳承，大體老師也是同樣概念。楊銘威則接話：「所以演員最好的方式，就是演到不能再演為止。」他稱自己沒有設定退休年齡。

楊一展則偏向留白：「退而不休，但也要有好的故事。」他坦言人生很多事不是自己能決定。前幾年幾乎消失戲劇圈，不是停工，而是接連經歷姊姊罹癌離世、疫情以及照顧父母，打亂原本節奏。他說：「不要把話說太滿，留點空間。」

兩人在花蓮慈濟大學模擬醫學中心實景拍攝，辦公室旁就是實際運作團隊，拍攝途中遇到大體老師送來，現場瀰漫福馬林味，劇組一度停工。原以為會不舒服，兩人卻一致表示：「一點奇怪的感覺都沒有，很舒服、很PEACE。」

楊一展去年拿下金鐘男配角，外界以為是夢想成真，他卻說想得獎的狼性是在35歲左右最強，現在反而沒那麼執著，笑說當下還想著：「蛤？怎麼會是我？」楊銘威也說第一次入圍時超想拿獎，第二次後開始平常心，如今已「無感」，笑稱：「我現在已經無慾而求了。」

45歲的楊一展單身多年，被問感情進度坦言婚姻仍在人生清單內，直說：「我也想增加家人。」笑稱不是標準高，而是沒有火花：「總要有一點火花吧！」他透露朋友曾介紹對象，但始終缺乏化學效應，「可能到了這個年紀，只是想找個伴。」也坦言不再有年輕時強烈戀愛衝動，「不會有那種『要愛妳唷！妳在哪？我好想妳喔』的狀態」，楊銘威一旁精闢總結：「更年期！」

楊一展大笑承認：「對！說到更年期，我上一部電影角色剛好就在那狀態裡，演得有夠慘，根本是本色演出，挖到我的痛處。」坦言家人無言催婚反而更有壓力，但如今已習慣一個人的生活，「孤單倒不會，是一種生活作息模式」。

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