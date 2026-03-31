炎亞綸紅髮燃炸高流 合唱李國毅掀回憶殺

炎亞綸（右）高雄開唱以紅髮造型登台，並邀來李國毅擔任嘉賓。

（晴空鳥提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸上週六在高流開唱，以紅髮造型登場，象徵高雄熱情如火的城市氛圍，並帶來24首歌曲，呈現出道20年的音樂歷程，他感性分享：「我其實很感謝這些年的經歷，讓我真的可以有腳底板踏在地上的感覺，更真實地感受真正的自己，也謝謝你們願意來。」

「Ikigai」演唱會以《火種之人》揭開序幕，緊接《摩登原始人》與《以下有雷》，唱畢後他自嘲：「40歲了，現在唱完3首快歌要休息一下。」他在台上妙語如珠，主動邀請觀眾合唱，甚至笑說「也可以幫我唱」，全場氣氛熱烈。

請繼續往下閱讀...

炎亞綸並邀來「戲劇男神」李國毅擔任嘉賓，兩人在台上互動火花十足，炎亞綸表示彼此演藝生涯長年重疊，過去也常為偶像劇收視率競爭，李國毅則笑回：「原來你在意這些，我不在意。」

兩人合唱《我知道》、《專屬天使》與《二分之一》掀起回憶殺，李國毅表示一直覺得炎亞綸很勇敢，並說「謝謝炎老闆帶我解鎖一次高流」，也分享從小就很喜歡《二分之一》，回憶當年看MV時覺得炎亞綸「真的很帥」，最後更幽默喊話：「其實我是來場勘的！」引爆觀眾期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法