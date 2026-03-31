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娛樂 最新消息

hito音樂獎入圍揭曉-白安尬Jolin搶女歌手獎 派偉俊周董夯歌Six Degrees拚數位單曲獎

派偉俊（右起）、白安、冰球樂團宣讀入圍名單，各自也有入圍獎項。（記者潘少棠攝）派偉俊（右起）、白安、冰球樂團宣讀入圍名單，各自也有入圍獎項。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2026 hito流行音樂獎」5月23日將在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，天后「Jolin」蔡依林還有人氣樂團告五人都有作品獲得十大華語歌曲，白安除了要和Jolin力拚最受歡迎女歌手，昨也和派偉俊以及icyball冰球樂團一起公布各獎項入圍者。

蔡依林作品入十大華語歌曲，還將搶女歌手獎。（凌時差提供）蔡依林作品入十大華語歌曲，還將搶女歌手獎。（凌時差提供）

Hit Fm聯播網昨舉辦hito流行音樂獎啟動儀式，「活力DJ」阿娟先揭曉「hito年度十大華語歌曲」，不分排名包括A-Lin的《幸福在歌唱》、icyball冰球樂團《不在乎》、蔡依林《Pleasure》、告五人《黑夜狂奔》、周湯豪 《我的i》、陶喆《陪你》、張震嶽《浪人的…》、頑童 MJ116《OGS》、盧廣仲《太陽與地球》，以及蘇慧倫的《就說給我聽》。

入圍本屆最受歡迎女歌手包括：蔡依林、葛仲珊、白安、家家、蘇慧倫。入圍最受歡迎男歌手則包括：吳建豪、周湯豪、陶喆、張震嶽、盧廣仲。

除了宣讀入圍名單，白安、派偉俊，還有入圍最受歡迎樂團的冰球樂團也帶來蘋果、清酒、霜淇淋等祝賀好禮，祝福音樂獎順利圓滿舉行。

派偉俊和「周董」周杰倫合唱的《Six Degrees》MV點擊超過856萬次，這次也入圍最受歡迎數位單曲獎，將與韋禮安、東海合唱的《最好的朋友》等歌曲爭取大獎。

最近周董推出新專輯《太陽之子》，派偉俊參與7首歌的編曲，他最喜歡的一首是《愛琴海》，透露周董靈感大爆發，他去滑雪度假時還收到周董邀約，「他問我準備好接招了嗎？」雖然有時提出的意見會被周董打槍，但派偉俊說：「他很願意嘗試，會聽取新生代建議，我很Respect他。」今年最受歡迎系列獎項票選活動即日起至4月12日為止，可到Hit Fm官網和官方APP上進行投票。

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