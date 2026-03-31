五月天香港慶生捐兩千萬 阿信笑喊第十張專輯交給她

五月天冠佑（右三）女兒小玫瑰（左三）擔任嘉賓，開心合唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天前晚在香港啟德體育園歡慶成軍紀念日，開心高唱生日快樂歌，完成香港4場「回到那一天」巡演，團員也再次發揮愛心，捐款500萬港幣（約台幣2065萬），幫助當地需要幫助的小朋友。

五月天時光機帶領歌迷「回到侏羅紀的那一天」。（相信音樂提供）

在台上慶祝生日，五月天團員也吃起香蕉，重現《憨人》MV中吃香蕉的寓意，象徵堅定的友情，阿信也感性說：「如果說演唱會不是一台時光機，而是提款機的話，那提出來的都是人的一份真心，有最精彩舞台和燈光，和讓你們每個人都過得開開心心的maydayland。」

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五月天成軍紀念日在香港完成巡演。（相信音樂提供）

團長怪獸則說：「我們會努力在舞台上演出，也不一定要勞師動眾來看五月天，也不需要擠破頭來祝五月天生日快樂，無論你在哪都謝謝你參與，五月天謝謝你們，把願望送給你們，希望身體健康，平安幸福。」

在香港的第三場演出中，五月天邀來鼓手冠佑的大女兒「小玫瑰」劉芯妤當嘉賓，2006年她出生那年，五月天剛好推出《為愛而生》專輯，其中最後一首《胎音》裡收錄了剛呱呱墜地的小玫瑰的第一聲哭聲，如今她已長得亭亭玉立，也喜歡創作、唱歌，她在台上和乾爸阿信合唱《愛情的模樣》，以及自己的創作曲《朋友而已》，阿信對她的創作也給予肯定，笑說：「小玫瑰你會寫歌，那第十張專輯交給妳了，謝謝！」因為有傳言，五月天忙完4月底北京鳥巢12場演出，還有暑假台北大巨蛋的演唱會後，明年重心可能要開始製作第十張專輯了。

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