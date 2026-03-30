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娛樂 最新消息

《人物專訪》廖克發自身經歷成人生海海 助攻陳雪甄騎金馬

廖克發（左）、陳雪甄合作長達17年，笑說對彼此「還不膩」。（記者廖俐惠攝）廖克發（左）、陳雪甄合作長達17年，笑說對彼此「還不膩」。（記者廖俐惠攝）

記者廖俐惠／專訪

導演廖克發推出新作《人生海海》，助攻陳雪甄奪下金馬女配，合作長達17年的兩人接受專訪，陳雪甄直言願意為廖克發赴湯蹈火、什麼角色都接，但也忍不住抱怨：「我也可以談戀愛啊！」而廖克發之所以總是為她安排高難度挑戰，正是出自對她的信任。

陳雪甄為飾演《人生海海》中的「水雲」，努力學習馬來西亞口音，成功讓她奪下人生中第一座金馬獎。（甲上娛樂提供）陳雪甄為飾演《人生海海》中的「水雲」，努力學習馬來西亞口音，成功讓她奪下人生中第一座金馬獎。（甲上娛樂提供）

廖克發認為「電影的靈魂在演員」，他眼中的陳雪甄自我要求高，很放心將吃重的角色交給她，讓戲裡戲外都有定錨的重心。而在乎每一個人，是陳雪甄從廖克發身上學到的，因為他就連臨演也親自選角、溝通，陳雪甄深受其影響，在擔任《96分鐘》表演指導時，親力親為帶現場100位演員。廖克發認為：「我們先是人，才是電影人！」拍電影沒那麼偉大，沒必要搞階級、把人當機器。

創作之外，家庭是廖克發的精神支柱，《人生海海》反映自他真實經歷，這部電影竟是在自家客廳誕生的。他和剪接師妻子林婉玉一個去剪片，另一個就負責做家事、照顧一雙兒女，雖然合作上難免會有爭吵，不過廖克發認為「意見衝突」正是「捍衛美學」的過程，恰好夫妻倆一個理性、一個感性，各自為電影注入不同的風味。

廖克發是馬來西亞出身，在台灣落地生根，《人生海海》觸及不少大馬敏感議題，包括政治、宗教等等，雖然得以在馬來西亞上映，卻挨了6刀，並非一刀未剪版，能夠在台灣完整呈現自己的作品，他直呼：「超難得的台灣！」對台灣的創作自由充滿感激。《人生海海》將在4月2日上映。

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