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娛樂 最新消息

張信哲雪梨巡演爆彩蛋 驚喜媽媽隔空同框比愛心

張信哲巡演最終章，「Love Cam」鏡頭捕捉到張媽媽本人，母子驚喜同框。（潮水音樂提供）張信哲巡演最終章，「Love Cam」鏡頭捕捉到張媽媽本人，母子驚喜同框。（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲帶著「未來式 Our Story」巡演飛往南半球，最終站前天在澳洲雪梨劃下句點，這場象徵「未來式音樂宇宙」總收官的演出，不僅是全球巡演第107站，更為長達8年的音樂旅程寫下最終章。

張信哲埋下伏筆，透露已在籌備新的作品。（潮水音樂提供）張信哲埋下伏筆，透露已在籌備新的作品。（潮水音樂提供）

演唱會一開始，張信哲站上舞台向全場說道：「歡迎大家來到『未來式』完結篇，希望大家玩得開心，留下可以長長久久的演唱會體驗！」唱到《做你的男人》時，「Love Cam」經典橋段登場，更出現壓軸驚喜，鏡頭野生捕捉到「張媽媽」本人，張信哲笑說：「今晚來了一位意外的客人！」全場尖叫聲齊發。

據了解，張媽媽有私下表明希望能在演唱會上與兒子同框比心，團隊特別精心安排，當她的畫面出現在大螢幕上時，氣氛嗨到最高點，成為最動人的一幕。

而在安可曲《愛如潮水》前，他再次感性表示，對他來說休息並非停滯，而是思考如何帶來新的作品，同時，大螢幕也緩緩浮現「未來，我在」字樣，為下一段旅程埋下伏筆。

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