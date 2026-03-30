禾浩辰甜娶星空仙女 吳品潔告白帥尪

禾浩辰（右）與吳品潔昨以森林系婚宴，展現如偶像劇般的唯美婚禮。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕男星禾浩辰與吳品潔自2019年合作《你有念大學嗎？》相識，因熱愛潛水拉近距離，歷經兩年多熱戀，在去年平安夜求婚成功後，已於今年1月底完成登記。昨兩人補辦森林系婚禮，在純白花叢與絕美白紗的映襯下，為7年情緣寫下最美續篇。

禾浩辰（右）甜吻新娘吳品潔。（記者王文麟攝）

現場150位賓客大咖雲集，包含柯震東、章廣辰、導演九把刀，女神級好友郭雪芙、魏蔓，以及林哲熹、張軒睿、詹子晴皆到場祝賀。歐陽妮妮日前疑洩二胎口風，張書豪抱著兒子被追問老婆是否「有喜」？連忙揮手否認。宋芸樺也罕見牽著圈外男友露面，頗有見習意味。

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宋芸樺（左）罕見牽著圈外男友參加婚禮。（記者王文麟攝）

昨偶像劇般的唯美婚禮全由「處女座夫妻」親手操辦，禾浩辰大讚：「給老婆大大的讚，沒有請婚顧，婚禮佈置都是老婆精心策劃，小禮物、座位卡都是我們親手寫的。」他趁老婆睡覺時偷寫誓詞，感性表示：「蠻多話想藉由證婚跟老婆說。」

柯震東低調參加禾浩辰婚禮。

（記者王文麟攝）

新人雖略顯害羞但「閃光彈」發不停。看著身穿白紗的吳品潔，禾浩辰直呼老婆像星空下的仙女：「很夢幻、不可思議，心態完全不一樣的感覺，娶對人了！」吳品潔則俏皮回應，當初會被收服是因為禾浩辰很帥，「每天都在發光，被這張臉給迷惑了。」她更甜蜜形容話不多的老公像「大型家電」般給足安全感。

至於外界關心的「做人進度」與蜜月，禾浩辰展現寵妻魔人本色，直言目前不急著當爸：「我覺得現在享受兩人生活，近期把老婆當小女孩寵。」蜜月則打算等婚禮圓滿完成後再規劃，目前只想全心守護身邊的「禾太太」。

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