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娛樂 最新消息

賣座國片神曲盤點（下）揭秘億級主題曲魔幻力量

邱澤（下）與許瑋甯拍《當男人戀愛時》戲裡相戀戲外結婚。（金盞花大影業提供）邱澤（下）與許瑋甯拍《當男人戀愛時》戲裡相戀戲外結婚。（金盞花大影業提供）

記者陽昕翰、張釔泠、陳慧玲／專題報導

國片市場蓬勃，各式題材百花齊放，許多大咖音樂人為電影量身獻唱的主題曲，不僅延續了電影的靈魂，更起了精彩的化學反應，成為熱門金曲，繼續征服國外粉絲的耳朵。

台片《當男人戀愛時》創下台灣影史票房第7名。（金盞花大影業提供）台片《當男人戀愛時》創下台灣影史票房第7名。（金盞花大影業提供）

〈假戲真作最甜蜜〉當男人戀愛時牽紅線 邱澤 許瑋甯修成正果

電影《當男人戀愛時》目前位居台灣影史票房第7名，男女主角邱澤與許瑋甯戲裡相戀、戲外修成正果，去年婚禮上更重現由茄子蛋量身打造的電影主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》，畫面相當浪漫。

《愛情你比我想的閣較偉大》由黃奇斌作詞作曲，展現茄子蛋鮮明的「台式浪漫」風格。歌曲不僅拿下金曲獎年度歌曲，也入圍金馬獎最佳原創電影歌曲，官方MV點擊數突破8300萬。

黃奇斌為了電影創作主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》。（資料照，記者胡舜翔攝）黃奇斌為了電影創作主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》。（資料照，記者胡舜翔攝）

這首歌也成為邱澤與許瑋甯的定情曲，他們兩人去年在婚禮上隨音樂合體熱舞，只見許瑋甯放開心情脫下高跟鞋，隨著音樂扭腰擺臀，還用手指「勾」向邱澤；邱澤則托著臉看著老婆跳舞，眼神滿是寵溺。

許光漢（右）裸肌與林柏宏主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》。（金盞花大影業提供）許光漢（右）裸肌與林柏宏主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》。（金盞花大影業提供）

〈天后加持最有愛〉Jolin理解鬼家人 唱出無界限的愛

許光漢、林柏宏主演的喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》高居臺灣影史國片票房第8名。電影主題曲《親愛的對象》由天后「Jolin」蔡依林親自創作並演唱，歌曲探討無界限的「愛」與親密關係，英文歌名「Untitled」（無標題）象徵超越名份定義的關係，也入圍金馬獎最佳原創電影歌曲。

王淨（左）在《關於我和鬼變成家人的那件事》和許光漢鬥嘴又動手。（金盞花大影業提供）王淨（左）在《關於我和鬼變成家人的那件事》和許光漢鬥嘴又動手。（金盞花大影業提供）

當初Jolin在看完電影劇本與片花後，對「愛」有了新的理解。她以「對象」來形容那種未被定義、也不必說明的親密關係，認為經過時間洗禮，有些人可能成為家人、伴侶或朋友，也有些人心有靈犀地成為彼此「親愛的對象」。

蔡依林親自為「鬼家人」創作電影主題曲《親愛的對象》。（資料照，記者潘少棠攝）蔡依林親自為「鬼家人」創作電影主題曲《親愛的對象》。（資料照，記者潘少棠攝）

談到為電影創作歌曲的過程，蔡依林談到：「有點像跟自我對戰，來來回回。對我來說像是不斷寫故事、改劇本的過程。剛開始只看到故事大綱和關鍵畫面，我也因此編織出自己的故事。」她之前就在巡演演唱這首主題歌曲，還在日本音樂頻道「THE FIRST TAKE」重新詮釋這首歌，不同版本都獲得粉絲喜愛。

范逸臣（左）擁抱田中千繪的畫面相當經典。（果子電影提供）范逸臣（左）擁抱田中千繪的畫面相當經典。（果子電影提供）

〈經典告白最深情〉海角七號一開口 跟著范逸臣回到國境之南

雖然稱霸國片票房冠軍多年的《海角七號》，近期被《陽光女子合唱團》超越，但它同樣有讓人一聽腦海就浮現電影畫面的代表歌曲《國境之南》。

《海角七號》描繪一票甘草小人物的夢想與愛，曾經稱霸國片票房好長一段時間。（果子電影提供）《海角七號》描繪一票甘草小人物的夢想與愛，曾經稱霸國片票房好長一段時間。（果子電影提供）范逸臣演唱的《國境之南》成了他的代表作之一。（寬寬整合行銷提供）范逸臣演唱的《國境之南》成了他的代表作之一。（寬寬整合行銷提供）

這首歌由男主角「阿嘉」范逸臣演唱，只要聽到歌詞「當陽光再次回到那飄著雨的國境之南」，影迷就會想起范逸臣在片中對田中千繪的經典告白：「留下來，或者我跟你走。」

如今兩人也已是交往多年的男女朋友，而這首歌也曾贏得金馬獎最佳原創電影歌曲。

柯震東（右）在《月老》死後仍放不下從小深愛的宋芸樺。（傳影提供）柯震東（右）在《月老》死後仍放不下從小深愛的宋芸樺。（傳影提供）

〈傳唱最國際〉月老太深情 韋禮安把愛唱向日韓

近期剛宣布5月底重返小巨蛋開唱的韋禮安，為電影《月老》唱的《如果可以》也是相當成功的電影歌曲，和《小幸運》一樣曾入圍金馬獎和金曲獎，由導演九把刀寫詞，作曲人則包括韋禮安，以及同樣為《小幸運》寫曲的JerryC。

柯震東（右）和王淨在《月老》有默契演出。（傳影提供）柯震東（右）和王淨在《月老》有默契演出。（傳影提供）

這首歌也有1.9億次的高點擊率，由於《月老》也到南韓上映，加上這首《如果可以》同樣受到多位南韓藝人以及民眾熱愛翻唱，最後韋禮安還推出韓文版本，並用韓文深情演唱受到喜愛，事後再加碼推出日文版本。

韋禮安唱的《如果可以》相當動聽，還有日、韓版本。（資料照，記者王文麟攝）韋禮安唱的《如果可以》相當動聽，還有日、韓版本。（資料照，記者王文麟攝）

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