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娛樂 最新消息

辛曉琪北流華麗開場 變身萬人迷女星

辛曉琪在北流開唱，與歌迷一起慶祝出道40年的重要時刻。（記者胡舜翔攝）辛曉琪在北流開唱，與歌迷一起慶祝出道40年的重要時刻。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕療傷歌后辛曉琪昨晚在北流舉辦「好好愛此刻」演唱會，今年是她出道40週年，她真情向歌迷告白：「和你們相遇，就是我繼續唱下去的理由，很感謝、也很珍惜可以擁有這麼多的幸運，謝謝你們一直都在！」尾聲則獻唱了招牌夯曲《味道》、《領悟》，帶領滿場觀眾跟著大合唱。

開場辛曉琪身穿紫色玫瑰華麗長禮服優雅登台，以《萬人迷的女明星》、《遺忘》為演唱會揭開序幕。她談到：「謝謝大家的光臨，每次開演唱會好像我的親朋好友、歌迷、知音的大團聚，我非常開心。」隨後看著台下觀眾，「像今天的主題『好好愛此刻』，我藉著這個機會提醒自己要珍惜當下，要先好好愛自己，再去愛別人。」

唱到《在你背影守候》前，她還幽默自嘲：「很多人都是透過兩個字的歌來認識我的，不過也有很多好歌，大家不知道是我唱的，因為當時『歌紅人不紅』。」

昨晚辛曉琪深情詮釋《迷途》、《承認》、《承諾》等經典，更驚喜演唱台語歌曲《I Promise 我一定會勇敢》，還有翻唱《可愛的玫瑰花》，以多元曲風串起不同世代的共同記憶。

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