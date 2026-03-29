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娛樂 最新消息

周董登時代廣場 數位新輯4天賣近5億

周杰倫的新專輯《太陽之子》叫好也叫座。（杰威爾提供）周杰倫的新專輯《太陽之子》叫好也叫座。（杰威爾提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「周董」周杰倫相隔4年推出新專輯《太陽之子》，除了稱霸各大數位音樂平台新歌榜，數位專輯發片短短4天銷售量突破264萬張，金額高達台幣4.8億。各大數位平台紛紛為周董的專輯造勢，宣傳看板登上紐約時代廣場，周董昨天看到還不忘在IG向歌迷喊話：「有看到記得@我。」

周杰倫的專輯廣告登上紐約時代廣場。（杰威爾提供）周杰倫的專輯廣告登上紐約時代廣場。（杰威爾提供）

周董的巨幕電子看板在全球各大城市陸續登場，專輯裡的其他歌曲也引起熱烈討論，許多cover版本的出現都吸引了天王的目光，他把粉絲的翻唱影片上傳，開心分享：「看到好多有趣的創意！」更不吝給粉絲意見：「創意可以，但key要調一下」、「和弦要再抓一下」，也會誇獎粉絲「Nice cover！」

此外，主打歌《太陽之子》MV共致敬了30幅世界知名畫作，粉絲像是尋寶一般，認真剖析起MV內容。MV成功引起關注，幕後的視覺創意團隊功不可沒，他們是來自紐西蘭，享譽全球的Wētā Workshop公司，這支媲美好萊塢的MV花絮也陸續在周杰倫官方YouTube頻道釋出，讓歌迷一窺MV幕後精彩的製作過程。

《太陽之子》專輯將於4月10日上市，現正預購中，專輯的設計精緻，外盒是歐風古典雕花窗的包裝，專輯封面的標準字和外框燙金，營造出「太陽」的閃耀光芒；打開雕花窗外盒後，裡面以信封形式的封套包覆了「無框畫」封面以及小畫板，呈現這次「名畫」與「裱褙創作」的專輯概念。

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