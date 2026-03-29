自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳宗憲嗨唱青花瓷 大喊超愛杰倫-臭男人演唱會合體咻比嘟嘩掀高潮

吳宗憲相隔多年舉辦演唱會，喊話非常愛周杰倫。（記者王文麟攝）吳宗憲相隔多年舉辦演唱會，喊話非常愛周杰倫。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王吳宗憲昨起連兩天在台北國際會議中心開唱，舉辦「2026臭男人巡迴演唱會」，與他傳出師徒情生變的周杰倫送花致意「演唱會成功，好奇你會唱我哪首歌？哈哈。」

吳宗憲（左二）開唱，咻比嘟嘩小鐘（右起）、劉畊宏、小馬相隔多年齊聚一堂，掀起高潮。（東西文娛、星樂全球提供）吳宗憲（左二）開唱，咻比嘟嘩小鐘（右起）、劉畊宏、小馬相隔多年齊聚一堂，掀起高潮。（東西文娛、星樂全球提供）

吳宗憲昨晚除了選唱當年與周杰倫一起創作的台語夯曲《三暝三日》，以及周董歌曲《青花瓷 》，更邀來「咻比嘟嘩」世紀大合體掀起高潮。

「Luxy Girls」為吳宗憲（右）伴舞，陳守恩及東東衝上舞台效果十足。（記者王文麟攝）「Luxy Girls」為吳宗憲（右）伴舞，陳守恩及東東衝上舞台效果十足。（記者王文麟攝）

開場吳宗憲找來火辣的「Luxy Girls」助陣伴舞，當唱到《小姐這是我的名片》，卻有兩名男子衝上舞台露出「天鵝頭」狂甩，把Luxy Girls嚇到花容失色。原來是吳宗憲旗下藝人陳守恩及助理東東衝上台「鬧場」做效果，陳守恩不好意思地說：「憲哥的命令，我也沒辦法。」康康也登台擔任嘉賓助陣，不忘笑虧師父：「謝謝大家來參與，憲哥生平最後的兩場演唱會。」

吳宗憲在演唱會回首自己的演藝之路，提到昔日愛徒周杰倫：「當時沒有人看好，他不帥啊，才華是隱性的啊。」坦言這些年時常有人問他：「跟杰倫之間到底有什麼恩怨情仇？」吳宗憲在台上直球回應：「我超愛杰倫，這一生當中，我只要求你（杰倫）幫我做一件事，而你做到了，杰倫超孝順。」強調非常欣賞周杰倫，是真心地愛他。

吳宗憲也邀來咻比嘟嘩的成員驚喜大合體，包括小馬、小鐘、劉畊宏相隔多年齊聚一堂，選唱夯曲《世界末日》與《白日夢》，讓歌迷非常驚喜。劉畊宏感性表示：「這是人生很棒的經歷，我們一起唱這個歌，都有很多回憶湧上心頭。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中