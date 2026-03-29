吳宗憲嗨唱青花瓷 大喊超愛杰倫-臭男人演唱會合體咻比嘟嘩掀高潮

吳宗憲相隔多年舉辦演唱會，喊話非常愛周杰倫。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王吳宗憲昨起連兩天在台北國際會議中心開唱，舉辦「2026臭男人巡迴演唱會」，與他傳出師徒情生變的周杰倫送花致意「演唱會成功，好奇你會唱我哪首歌？哈哈。」

吳宗憲（左二）開唱，咻比嘟嘩小鐘（右起）、劉畊宏、小馬相隔多年齊聚一堂，掀起高潮。（東西文娛、星樂全球提供）

吳宗憲昨晚除了選唱當年與周杰倫一起創作的台語夯曲《三暝三日》，以及周董歌曲《青花瓷 》，更邀來「咻比嘟嘩」世紀大合體掀起高潮。

請繼續往下閱讀...

「Luxy Girls」為吳宗憲（右）伴舞，陳守恩及東東衝上舞台效果十足。（記者王文麟攝）

開場吳宗憲找來火辣的「Luxy Girls」助陣伴舞，當唱到《小姐這是我的名片》，卻有兩名男子衝上舞台露出「天鵝頭」狂甩，把Luxy Girls嚇到花容失色。原來是吳宗憲旗下藝人陳守恩及助理東東衝上台「鬧場」做效果，陳守恩不好意思地說：「憲哥的命令，我也沒辦法。」康康也登台擔任嘉賓助陣，不忘笑虧師父：「謝謝大家來參與，憲哥生平最後的兩場演唱會。」

吳宗憲在演唱會回首自己的演藝之路，提到昔日愛徒周杰倫：「當時沒有人看好，他不帥啊，才華是隱性的啊。」坦言這些年時常有人問他：「跟杰倫之間到底有什麼恩怨情仇？」吳宗憲在台上直球回應：「我超愛杰倫，這一生當中，我只要求你（杰倫）幫我做一件事，而你做到了，杰倫超孝順。」強調非常欣賞周杰倫，是真心地愛他。

吳宗憲也邀來咻比嘟嘩的成員驚喜大合體，包括小馬、小鐘、劉畊宏相隔多年齊聚一堂，選唱夯曲《世界末日》與《白日夢》，讓歌迷非常驚喜。劉畊宏感性表示：「這是人生很棒的經歷，我們一起唱這個歌，都有很多回憶湧上心頭。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法