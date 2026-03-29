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娛樂 最新消息

〈從飛官夢到入圍金馬影帝〉戲王許瑞奇許願挑戰台語演出

新加坡戲王許瑞奇去年入圍金馬影帝，目前已和台灣經紀公司合作，期望多方面發展。（記者胡舜翔攝）新加坡戲王許瑞奇去年入圍金馬影帝，目前已和台灣經紀公司合作，期望多方面發展。（記者胡舜翔攝）

記者許世穎／專訪

新加坡男星許瑞奇去年憑電影《好孩子》入圍金馬獎最佳男主角，近期與台灣「雀喜經紀」合作，積極拓展來台發展機會。他坦言，比起名氣與速度，更在意角色能傳達的意義。從差點成為機師，到站上金馬影帝入圍舞台，一路走來充滿意外。

現年32歲的許瑞奇透露，當初並非立志當演員，「出道前做過不少雜工，家人也常問我為什麼不找份穩定工作。」年輕時的他曾嚮往成為機師，甚至加入空軍服役，「以前看湯姆克魯斯開戰鬥機，覺得很帥。」

直到真正投入表演約4、5年後，許瑞奇才逐漸愛上演戲，也開始嘗試向海外發展。2022年憑新加坡劇集《你的世界我們懂》奪下戲王，事業逐漸起色；去年再以《好孩子》入圍金馬影帝，他笑說：「無論得不得獎，都已經是贏家。」

談及家人，他表示父母雖不多話，卻始終默默支持，「金馬前一天他們只傳了簡訊，但我知道有很多話在裡面。」父親更期待他能演出具社會意義的作品，認為演員應承擔一定責任。

首次來台參加金馬酒會，盛況讓他直呼「有點嚇到」。如今正式與台灣團隊合作，他也期待挑戰不同市場，甚至笑說希望有機會用台語演戲。

從飛行夢到演員之路，許瑞奇坦言沒有過多計畫，只想把戲演好、遇見打動人心的角色。他也感性表示，能做喜歡的事很幸福，未來希望繼續透過作品傳遞理念，替少數群體發聲。

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