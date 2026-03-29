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娛樂 最新消息

柯震東挨王柏傑「真巴頭」《乩身》誤K郭子乾鼻子「濺血」急送醫

王柏傑（左）、柯震東在《乩身》聯手對抗邪派教主陳以文。（記者胡舜翔攝）王柏傑（左）、柯震東在《乩身》聯手對抗邪派教主陳以文。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯震東、王柏傑、陳姸霏、陳以文、郭子乾出席Netflix影集《乩身》記者會。王柏傑爆料，他劇中對柯震東予取予求，連「巴頭」橋段也沒手軟。柯震東苦笑證實：「是真巴頭。」王柏傑還補刀：「我有跟他預告『我等下來真的』。」讓柯震東打趣誇他是「我們這一輩最尊敬的表演大前輩」。

王柏傑飾演「最潮三太子」，招牌造型是棒棒糖不離口。被問有無職災，他心有餘悸表示，這次含糖好很多，「之前有為戲吃檳榔，吃到很嚴重的職災，臉都變方的。」現在只要皮草一穿、棒棒糖一含，就能催眠自己「我現在就是太子爺」。

郭子乾（右）難得演反派神棍功力高強，連柯震東（左）都喊難對付。（記者胡舜翔攝）郭子乾（右）難得演反派神棍功力高強，連柯震東（左）都喊難對付。（記者胡舜翔攝）

柯震東劇中要與「神龍太子」郭子乾鬥法，練習時因距離沒抓好發生意外。郭子乾回憶：「他一個拐子過來，我的鼻子就被撞到，當場血流如注。」

看見前輩噴血，柯震東坦言嚇瘋：「想說『完蛋了』，我的臉看起來比郭哥還要白。」郭子乾幽默安撫：「沒關係，我認識你爸。」雖然送醫治療，他大讚柯震東貼心，送蛋糕、寫卡片求諒解，只是仍忍不住開玩笑：「這筆帳絕對找你爸算！」柯震東也自嘲這場意外有小確幸：「郭哥休息的時候，我可以跟著休息四、五天。」

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