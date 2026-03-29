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娛樂 最新消息

盧廣仲「雙刀流」4場1分鐘賣光 寵粉1+1

盧廣仲演唱會門票開紅盤宣布加場。（寬宏藝術×添翼文創提供）盧廣仲演唱會門票開紅盤宣布加場。（寬宏藝術×添翼文創提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕盧廣仲將在北流、高流各舉辦兩場演唱會，四場門票開賣一分鐘就完售，主辦單位緊急宣布北高兩地各加開一場，感謝歌迷強烈支持。對此，盧廣仲特別呼籲粉絲提高警覺、小心詐騙，更表示：「黃牛不要來，祝你笑開懷。」

霸氣嗆黃牛別來 愚人節新歌MV藏洋蔥

盧廣仲宣布舉辦「HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流」，5月23、24日於高雄流行音樂中心開唱，7月10、11日轉戰台北流行音樂中心，見到秒殺的好成績，昨天宣布5月22日在高流加場，7月12日則是加開北流場。

在演唱會話題持續延燒之際，盧廣仲也於愚人節前夕驚喜推出《lost you twice》MV，這首歌以「愚人的愛」為主題，細膩唱出隨時間被拉長的思念與傷心。歌曲上線後立刻引發共鳴，還有歌迷留言：「難道是說我們會搶不到票『兩次』嗎？」

盧廣仲「HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流」加演場門票開賣倒數，門票4月2日會員優先購，4月8日中午12點在添翼售票全面開賣。

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