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娛樂 最新消息

蔡依林跨刀助陣夯團SB19 化身闇黑系女王嗨唱Emoji

蔡依林（右三）與菲律賓夯團SB19合作新歌。（索尼提供）蔡依林（右三）與菲律賓夯團SB19合作新歌。（索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林與菲律賓夯團SB19合唱新歌《Emoji》，並透過網路討論進行創作，她表示：「謝謝男孩們線下見面時總是滿滿的能量，那份熱情深深感染了我。」尤其是成員Ken最熱情，時常丟出愛心的表情符號，給她最溫暖的支持和回應，「希望螢幕後的表情是真的愉悅地在修改。」

憑藉爆紅單曲《GENTO》風靡全球的SB19，去年曾受邀來台參與頒獎典禮，帶來令人驚豔的舞台，當晚Jolin也有演出，以極具張力的演出震撼全場，雙方更因此而結緣。

這次SB19籌備新專輯，特別邀請Jolin一起合作，為作品注入更多跨文化與創意的元素。SB19表示：「非常開心能和Jolin合作，新專輯象徵全新的開始，希望能更自在地表達自我，探索更貼近人心的主題，並以更清晰的方向迎接未來挑戰。」

Jolin也分享：「很感謝SB19的邀請，我非常欣賞他們對音樂與表演的熱情。《Emoji》的風格和編舞都是我從未嘗試過的，整個創作過程非常好玩，也希望大家能感受到這股能量。」

此外，Jolin化身闇黑系女王驚艷現身《Emoji》MV，與SB19一同完成拍攝，雙方合體舞力全開，節奏強烈讓人看得熱血沸騰。

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