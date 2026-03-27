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娛樂 最新消息

黃偉晉3度掌風雲榜主持棒 吳建豪預告嗨跳奪命三搖

黃偉晉（圖）主持「KKBOX風雲榜」，吳建豪擔任風雲大使登舞台表演。（KKBOX提供）黃偉晉（圖）主持「KKBOX風雲榜」，吳建豪擔任風雲大使登舞台表演。（KKBOX提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「第21屆KKBOX風雲榜」演唱會將於6月13日在台北小巨蛋登場，邀來吳建豪擔任「風雲大使」，這也是他繼2012年「愛在四月天」公益演唱會後，暌違14年再次「攻蛋」。黃偉晉則三度接掌主持重任，首次獨挑大梁登小巨蛋主持的他坦言「壓力倍增」，直言光想像站在舞台面對上萬名觀眾，就緊張到手發麻、嘴巴肌肉僵硬。

黃偉晉主持「KKBOX風雲榜」，吳建豪（圖）擔任風雲大使登舞台表演。（KKBOX提供）黃偉晉主持「KKBOX風雲榜」，吳建豪（圖）擔任風雲大使登舞台表演。（KKBOX提供）

吳建豪新歌《Ur The Reason》一推出就登上KKBOX新歌即時榜冠軍，出道25年的他提及從實體唱片走進數位串流時代的心路歷程，感性表示：「出道至今最令自己感到驕傲的選擇就是『從未放棄音樂』，感謝大家給我這條路繼續努力，能與音樂一輩子為伍，是我最大的幸福！」

他預計把今年在台個人演出獨家獻給風雲榜，在《傑出》MV中掀起風潮的「奪命三搖」舞步也將在小巨蛋重現，他號召大家先「預習」：「重心放左腿，接著左右搖擺，右腿輕微跟著左腿一起搖！」

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