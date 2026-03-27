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娛樂 最新消息

五月天成軍日香港開趴 謝周董送奶茶 笑喊喝出太陽之子味道

五月天香港開唱添加新內容，氣氛歡樂。（相信音樂提供）五月天香港開唱添加新內容，氣氛歡樂。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕3月29日是五月天成軍紀念日，前晚在香港啟德體育園舉辦「回到那一天」巡演，增加新的內容，瑪莎的龍鳳雙胞胎也加入拍攝新的串場影片，包括周星馳、劉德華、張學友等眾多大咖港星都送花祝賀，好友「周董」周杰倫也送上飲料讓團員喝甜甜。

五月天用菠蘿包慶生，並喝著周杰倫送的飲料和大家乾杯。（相信音樂提供）五月天用菠蘿包慶生，並喝著周杰倫送的飲料和大家乾杯。（相信音樂提供）

五月天的魔法螢光棒也再度啟動時光機，這回帶領歌迷親歷一場侏羅紀探險，恐龍蛋孵化成恐龍，栩栩如生地跑出螢幕出現在觀眾面前，全場驚喜。之前蔡依林開唱有大蟒蛇繞場，五月天現場則出現腕龍、劍龍、三角龍、迅猛龍，歌迷開心搶拍，情緒嗨翻和五月天大合唱《第一天》、《傷心的人別聽慢歌》等歌曲。

團長怪獸代表許下生日願望：「謝謝大家一路陪伴。有的人陪很久，有的人剛加入，我們真的很謝謝你，希望大家健康平安、幸福開心。」團員以香港道地的菠蘿包代替生日蛋糕，唱著生日歌曲，還喝著周董特別送上的奶茶等各式飲料，阿信笑說：「我們變奶茶之子了！」並開玩笑：「我喝出了『太陽』的味道。」怪獸說：「我喝出了『之子』的味道。」合力幫周董宣傳新專輯《太陽之子》。明後天五月天將繼續在香港開唱，另宣布4月30日起在鳥巢唱12場。

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