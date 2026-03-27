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娛樂 最新消息

周董回歸即霸榜 新歌包辦Top 10

周杰倫新歌稱霸各大排行榜。（杰威爾提供）周杰倫新歌稱霸各大排行榜。（杰威爾提供）

探長上身追金條 揪麻吉拍懸疑片

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔近4年，「周董」周杰倫一推出新專輯《太陽之子》就引起熱烈討論，打開多個串流音樂數位平台，新歌排行榜前十名完全被周董歌曲包辦，發行兩天數位專輯銷量已達218萬張，實體專輯預購也已超過10萬張，數量還在繼續上升。

周杰倫（中）在《淘金小鎮》ＭＶ帥氣扮演探長。（杰威爾提供）周杰倫（中）在《淘金小鎮》ＭＶ帥氣扮演探長。（杰威爾提供）

對於新歌反應熱烈，周董表示：「開心大家對於歌曲的喜歡，感覺滿多人喜歡《那天下雨了》。」這首歌在多個排行榜都高居冠軍。周董的好人緣及音樂影響力，也讓許多藝人主動在社群幫忙宣傳他的《太陽之子》專輯，更讚嘆耗資上億打造的同名MV。日前阿信和言承旭、吳建豪、周渝民在演唱會上預告周董要出新專輯了，並選唱他的歌曲《告白氣球》說要向周董告白，周董也開心說：「謝謝各位帥哥。」並提到以後可以唱他的新歌了。

昨天中午周董再推出另一支新歌MV《淘金小鎮》，再次扮起他喜愛的探長角色，追查誰偷走了金條，阿Ken、杜哥、Darren、柯有倫等眾好友都參與演出，周董說：「開心和兄弟們一起用一支music video記錄了一個到了百歲還能回味的經典！」

《淘金小鎮》是先有MV再量身打造出歌曲，以遙遠的口哨聲開場，而這口哨聲旋律也出現在另一首周董寫給小女兒的新歌《女兒殿下》副歌中。當時在澳洲拍MV，周董趁著大家用餐休息的空檔，在腦海中構思出一個「密室偷黃金」的懸疑劇本，並在現場依照每個人的長相分配角色，要大家上演一齣互相猜忌、尋找嫌疑犯的戲碼，透過MV也讓大家感受當年的淘金狂熱。

周董實體專輯製作精美，將於4月10日上市，現正預購中，詳情可洽各大唱片通路。

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