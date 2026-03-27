賴清德讚「AI國家隊」揚名全球 出席《鍍晶的心臟》首映 互動賈永婕超暖心

三立推出15週年旗艦紀錄片，賴清德盛讚台灣是世界「鍍晶的心臟」。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立財經台開播15週年，昨隆重舉行年度旗艦紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》首映會，現場政商雲集。總統賴清德親自蒞臨致詞，強調台灣雖小，卻憑藉晶片鏈撐起全球AI脈動，同時點名盛讚101董事長賈永婕「讓世界看見台灣」。

《鍍晶的心臟—AI之島》首映會，現場政商雲集。（三立提供）

首映會最吸睛的互動，莫過於總統賴清德在致詞時，特別公開致謝賈永婕：「這一、兩年來，101在賈永婕董事長的帶領之下，也讓國際看到台灣，我們也給賈董事長一個熱烈掌聲。」面對總統級的稱讚，坐在台下的賈永婕隨即大方舉起雙手「比愛心」熱情回應，隨後也迅速將這段榮耀時刻上傳社群，感性說：「有人懂我，我相信很多人懂我，繼續努力。」

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總統公開點名致謝，賈永婕比愛心熱情回應。（翻攝自YouTube）

論壇亦邀請CNN資深特派員Will Ripley擔任主持，《鍍晶的心臟—AI之島》製作三年，從台灣出發，足跡踏過四萬公里，深入全球科技產業核心現場。團隊走進台積電新竹總部，深入聯發科、鴻海、台達電等關鍵企業，展現台灣產業高度紀律的製造實力。三立董事長張榮華自豪表示，要透過這部作品讓世界看見台灣「國家隊」的影響力。

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