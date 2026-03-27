楊大正開怪手變身育兒大神 莊凱勛《都市開基祖》地底挖隧道

楊大正為了《都市開基祖》獻出客語戲處女秀。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕莊凱勛、陳竹昇、楊大正、張耀仁、「Darren」邱凱偉、鍾瑶、林呈恩出席客家電視台新戲《都市開基祖》首映記者會。

楊大正這次為了全客語演出拚了老命，他笑說為了死記客語台詞，乾脆把台詞錄音檔當成新歌，開車時一路「無限循環播放」，硬是用旋律把發音刻進腦袋裡。劇組安排他去學開怪手，沒想到這項技能竟成了「育兒神技」。他後來帶兒子去遊樂園玩怪手遊具時，他操作起來行雲流水，讓兒子當場用崇拜偶像的眼神看著老爸，意外收穫「最強老爸」封號。

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Darren（左起）、鍾瑶、莊凱勛分享《都市開基祖》拍攝甘苦。（記者陳奕全攝）

為還原捷運工地，劇組不僅實地取景，更在棚內1:1重現隧道與壓力艙，演員實際前往高壓氧治療的醫院，體驗真實的壓力艙。莊凱勛分享，當下感覺「就像重感冒又搭飛機」，頭脹到不行，聲音更變得像唐老鴨，讓他直呼：「雖然很不舒服，但能更真實體會工人的辛苦」。

Darren酷暑穿毛衣苦撐

Darren、鍾瑶演夫妻，兩人可說是「火藥味十足」，因為理念不合，幾乎是「一見面就吵架」。被問到劇中是否有哪句台詞最傷人，身為人夫的Darren很有感觸，尤其最近身邊朋友頻傳婚變、離婚消息，讓他更體會到相處的不易。他語重心長地表示，比起大吵大鬧，「其實夫妻間冷暴力最傷人。」

去年開鏡正值盛夏，38度高溫讓劇組全員崩潰。飾演工地女主任的鍾瑶直呼簡直是「酷刑」，陳竹昇也自嘲：「熱到出現海市蜃樓。」眾人最佩服Darren穿羊毛衣還能「不動如山」，他苦笑：「完全不敢動，衣服裡已經汗流浹背。」

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