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娛樂 最新消息

孫鵬封狄鶯「包青天」─ 白冰冰認證孫安佐乖 敲碗一家三口節目合體

狄鶯（左）、孫鵬時隔18年合體上節目。（民視提供）狄鶯（左）、孫鵬時隔18年合體上節目。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕孫鵬、狄鶯昨登上白冰冰、陽帆主持的《超級冰冰Show》，夫妻倆時隔18年再度於節目上合體，兩人甜蜜牽手放閃。孫鵬透露，白冰冰早在三個月前就發出邀約，自己從答應那天起就開始緊張，越接近錄影日越睡不好；狄鶯更爆料老公「五天五夜沒睡」，全跑去KTV練歌備戰。白冰冰則笑說，前幾天深夜還接到孫鵬電話確認通告，孫鵬苦笑自嘲：「那是我夢遊啦，真的太緊張了！」

陽帆（左起）、狄鶯、孫鵬、白冰冰錄製節目。（民視提供）陽帆（左起）、狄鶯、孫鵬、白冰冰錄製節目。（民視提供）

孫鵬17歲暗戀狄鶯 離婚7年又復婚

孫鵬與狄鶯過去分別與白冰冰、陽帆在戲劇或秀場合作過，兩人則是在1997年拍攝電視劇《我的阿爸我的子》時相識相戀。狄鶯更爆料，孫鵬17歲時就已經暗戀她，當年孫鵬看到20歲的狄鶯拍攝感冒藥廣告，便一見鍾情，還曾放話說「她以後會是我老婆」，孫鵬也深情回應：「那是我一生唯一的志願。」不過兩人曾於2000年離婚，7年後復婚，白冰冰追問當年分開原因，狄鶯則坦言：「都我的錯！」

獲封藝界恰查某 狄鶯喊冤孫鵬救場

如今夫妻破鏡重圓多年，孫鵬更是「求生慾」滿滿，當白冰冰笑說「狄鶯是演藝圈有名的恰查某」，狄鶯先喊冤：「我是講道理，我老公說我在家裡就是包青天。」孫鵬立刻接話救場：「老婆所言甚是，年紀越大要聽老婆的，不然睡不好也吃不飽。」

聊到兒子孫安佐近況，孫鵬透露他最近忙著備戰三鐵，重心都放在運動上。白冰冰也稱讚孫安佐其實很乖，平常酷酷的、個性靦腆，也期待一家三口未來能在節目合體，笑說孫鵬光是和狄鶯一起上節目就緊張不已，「如果這集效果不錯，下一集或許可以看看，你們要先有心理準備！」

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