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娛樂 最新消息

A-Lin開唱緊抱蘇見信 啾咪李佳薇

Ａ-Lin見到貴人信，忍不住二度抱緊他。（众悅娛樂提供）Ａ-Lin見到貴人信，忍不住二度抱緊他。（众悅娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕A-Lin出道二十週年巡演「歌迹Journey」上週末在上海開唱，創下連辦4場的紀錄，最後2場她祭出「金嗓嘉賓團」，邀來李佳薇以及「信」蘇見信助陣，李佳薇更為A-Lin獻出「女女初吻」，引爆尖叫聲。

A-Lin上海連唱四場創下紀錄，與李佳薇當場「女女吻」嗨爆觀眾。（众悅娛樂提供）A-Lin上海連唱四場創下紀錄，與李佳薇當場「女女吻」嗨爆觀眾。（众悅娛樂提供）

A-Lin與李佳薇獻唱先前在節目中合唱的《男人KTV》，讓現場變成「萬人KTV」，因為嗓音太速配，竟被歌迷狂拱「在一起」、「親一個」，她們相視而笑決定來個「姐妹之吻」，A-Lin興奮說：「佳薇，妳的初吻就獻給我了！」

A-Lin與信從出道以來就相互扶持，最終場兩人合作了「大魔王級」的《千年之戀》．觀眾直呼「起雞皮疙瘩」。正因擁有如家人般的情誼，信一上台Ａ-Lin就「抱緊處理」，飆歌後她又二度緊抱生命中的「貴人」，哽咽表示：「很感謝我的大哥 － 信特別前來見證我『破4』！」謝謝信當年的提攜，才有現在的成績。

被A-Lin緊摟住的信則開玩笑說：「妳手可以先放開，我也是有感覺的！妳是我妹妹！」略帶害羞的表情化解了A-Lin原本想哭的情緒，她笑說：「我剛剛抱這麼緊，當下其實感動地想哭出來，但一想到我的睫毛膏沒有防水，怕一哭弄髒他的帥氣西裝！」

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