文章翻唱天堂感觸多 錄音痛哭失聲

文章推出翻唱專輯，下月將舉辦個人演唱會。（翰森娛樂提供）

腦海湧現來不及解釋的誤會與遺憾

文章拍《天堂》MV情緒滿滿，忍住不哭。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕三金歌王文章推出翻唱專輯，他重新詮釋已故音樂人鄭華娟的經典歌曲《天堂》，談及錄製過程充滿感觸，當鋼琴前奏響起，他尚未開口就哽咽落淚，直言：「不是技巧問題，是情緒太滿。」有感近年身邊親友的離開，像是約好了似的，只能感嘆人生無常。

據工作人員透露，在錄音當天，文章在錄音室痛哭失聲，甚至一度離開現場消失2個小時，讓經紀人與製作團隊相當焦急。

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文章受訪不好意思地說，錄音時腦海湧現的，是過往來不及說清的誤解與遺憾，還有已經離開的親人身影，尤其是對母親深深的思念，「很多事情來不及說，就變成一輩子的遺憾。」坦言《天堂》從錄音開始，對他而言就是一段難以承受的過程。

延續這份情緒，在MV拍攝現場，面對鏡頭與眾多工作人員，個性內斂的文章反而更加壓抑自己，他透露：「我只能忍著，不敢哭。」MV導演史建偉表示，這次是以「思念的流動」為核心，希望透過空景與象徵畫面，讓觀眾在觀看時投射自身情感，象徵那些離開的人並未消失，而是以另一種方式存在。

文章表示，鄭華娟的作品始終溫暖且真誠，能觸及人心最柔軟之處，希他希望透過此次重新演繹，讓更多人再次聽見這些經典旋律，也記住這位對華語樂壇影響深遠的音樂人。文章近來閉關練唱，4月6日將在珠海大劇院舉辦「歸來的雲」演唱會，是他相隔17年再度開唱。

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