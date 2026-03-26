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娛樂 最新消息

丁寧演自閉少年母親 揭小孩幫忙登大人 逃避家長角色狄志杰躲陽台

丁寧（左起）、李璇、蔡燦得對《深夜小狗神秘習題》劇本相當喜愛。（記者陳奕全攝）丁寧（左起）、李璇、蔡燦得對《深夜小狗神秘習題》劇本相當喜愛。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕果陀舞台劇《深夜小狗神秘習題》昨舉辦記者會，主演丁寧、劉亮佐、狄志杰等人大談「以愛為名」的教養難題，意外揭露星爸媽為了躲避小孩，各出奇招。

劉修甫（左起）、劉亮佐、狄志杰分享準備角色過程。（記者陳奕全攝）劉修甫（左起）、劉亮佐、狄志杰分享準備角色過程。（記者陳奕全攝）

丁寧在劇中飾演自閉症少年的母親，她感性稱小孩幫她「登大人」，但也自曝曾無法負荷龐大育兒量：「我那時下午3點白酒就開了！」她坦言那是對繁瑣母親角色的逃避：「下午一瓶白酒沒什麼，酒量要練。」一旁的李璇則茫然笑稱沒經歷過，丁寧趕緊自嘲：「可能我愛喝酒啦！」

劉亮佐對丁寧的酒精避難所感同身受，比喻這像「男生躲廁所」。丁寧狂點頭，直呼不懂老公為何能在廁所待那麼久，「外面已腥風血雨，你還不出來」。狄志杰則更猛，自爆為了躲雙胞胎連廁所都不敢待：「我是躲陽台，因為躲廁所太容易被發現。」他更趁機向太太顏嘉樂放閃，笑稱來果陀演戲是「回娘家」，求生欲極強。

久違果陀舞台劇的李璇笑說，接到邀約時心想：「誰這麼大膽？我是在演花旦還是彩蛋？」她直言改編劇本台詞極難背，甚至語出驚人：「我到現在還沒看劇本，我只有三場戲，到了排戲我再看。」率真反應逗樂全場。

談及孫芸芸女兒廖思惟產子，丁寧直率坦言：「我也是未婚懷孕！」高度評價對方很有GUTS、願意承擔。回憶當年，丁寧心態超帥氣：「我不確定我先生會不會負責，但我知道我可以。」她認為決定權在媽媽身上，若對方不想負責也OK，「孩子在我肚子裡，是我決定要生的，你就去做你的事」。霸氣態度獲全場激讚。

戲外大女兒16歲正值青春期且性格高敏感，丁寧分享溝通祕訣：講話前先想這句是為了「做盡母親責任」還是「孩子真的有感覺」？若發現自己只是想演好媽媽，她就會把話吞回去，避免造成母女隔閡。她笑說跟女兒相處要「順順走」，不硬塞話題，至於跟先生則簡單得多：「翻白眼就好！」

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