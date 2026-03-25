張信哲萬《萬語千言》梵谷小鎮拍MV 結合油畫特效

張信哲遠赴「梵谷小鎮」奧維爾取景，畫面唯美。（潮水音樂提供）

張信哲《萬語千言》MV結合油畫特效。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「周董」周杰倫新歌《太陽之子》讓經典名畫「活起來」，MV出現和梵谷的對話場面，巧的是，張信哲的新歌《萬語千言》MV也向梵谷致敬，他遠赴法國鄉間，選在有「梵谷小鎮」之稱的奧維爾取景，這也是梵谷生前最後居住的小鎮。

《萬語千言》MV結合了油畫特效，讓影像如同一幅幅流動的畫作，致敬梵谷藝術精神，MV概念以梵谷的創作歷程為隱喻，描繪創作者在孤獨與堅持之間的掙扎與綻放，從光影流轉、大地四季，到愛情、親情與友情的情感堆疊，張信哲感性分享：「每個筆觸都是梵谷想說的話，每幅畫的完成都是他的『萬語千言』。」

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事實上，《萬語千言》MV去年11月就完成拍攝，當時張信哲結束歐美的8站巡演，最終站落腳巴黎，他特地多停留幾天進行拍攝工作，MV拍攝地從巴黎市區向外延伸，拉遠至梵谷生命最後停駐的小鎮，鏡頭深入畫作誕生的原景場域，從草原、教堂到居住過的房舍，甚至連其長眠之地都納入拍攝畫面。

張信哲形容這首新歌，就像是一段與「音樂精靈」同行的旅程，「在人生命中，有時候會遇到一些像精靈一樣的存在，帶著你走過不同的地方，去感受這個世界。這首歌就像是我和這個音樂精靈一起旅行，在過程中慢慢打開內心，用真心去感受一切。」

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