周董太陽之子扮神探 散發正能量 自曝巡演兩度恐慌症

周杰倫盛裝出席新專輯記者會，分享許多創作及ＭＶ拍攝故事。（記者胡舜翔攝）

周杰倫（右）和主持人阿Ken有好交情，互動逗趣自然。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫第十六張新專輯《太陽之子》專輯已在今天凌晨全球數位發行，台灣粉絲期待他舉辦簽唱會，熱愛網球的周董笑說：「那少打一點網球就有時間，還是乾脆在網球場辦？」他事業有成，但透露巡演期間曾兩度爆出恐慌症，自己都覺得「有點恐怖！」

選角演活名畫 辛苦導演廖人帥

昨周董出席《太陽之子》MV首映，耗資一億打造的作品，讓網友讚聲連連，MV中也出現《吻》、《杜爾博士的解剖學課》、《惠斯勒的母親》等名畫，透過選角演活名畫，周董說：「導演廖人帥辛苦了，我們一起討論，如何把藝術品融入，我喜歡懸疑推理，故事表達的意義是，每個人內心都有黑暗面，如何控制，共存或消滅，我的歌要有正能量。」他希望每個人都能克服心魔。

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搶先分享淘金小鎮MV 化身偵探

周董對新歌很滿意，除了《太陽之子》，昨也迫不及待搶先和媒體分享另一支新歌《淘金小鎮》MV，笑說前者扮演神探，後者扮演偵探，他創意十足，原本到澳洲只是拍《周遊記》節目，但他看到現場景色太喜歡，覺得只拍節目太浪費，臨時要求阿Ken等友人換裝，還沒有歌曲就先拍MV，他後續再寫出歌，笑說：「能者多勞，我就是要用音樂來記錄這些喜歡的東西，MV好玩之處在於可以記錄人生。」

4月初周董即將展開全新巡演，不過今年確定無緣唱回大巨蛋，他說巡演都會長達兩、三年，一定會唱回台灣，也提到過去巡演期曾經兩度遭遇恐慌症發作，「以前年少輕狂時不會想太多，但現在成熟了，情緒比較多。」但因為只想傳達正能量，周董未對自己的恐慌症多說什麼，只輕描淡寫說：「心情非常恐怖，不要再提了。」

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