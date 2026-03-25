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娛樂 最新消息

廖筱君記錄台灣社會議題 曝常在街頭運動遇見楊烈

廖筱君自掏腰包拍攝紀錄片《韌性之島 台灣紀實》。（民視提供）廖筱君自掏腰包拍攝紀錄片《韌性之島 台灣紀實》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕資深媒體人廖筱君自費推出紀錄片《韌性之島 台灣紀實》，探討台灣社會議題，由她擔任製作人兼主持人，昨舉辦開播記者會，紀錄片將於3月29日晚間9點播出。拍攝期間，廖筱君自曝瘦了7公斤，坦言自己總是選了困難的路走，但從不為此後悔。

楊烈特地到場力挺廖筱君。（民視提供）楊烈特地到場力挺廖筱君。（民視提供）

記者會現場嘉賓雲集，歌手楊烈也特地到場力挺，兩人交情多年，廖筱君笑說常在各大街頭運動上碰見對方，楊烈總會關心她近況，還問有沒有需要幫忙，「我跟他說只要給我們正能量鼓勵就可以了。」

廖筱君透露，拍攝紀錄片這兩年間，常常工作到清晨，最後三個月壓力尤其大，整個人也因此瘦了7公斤。不過她強調身體狀況仍然良好。

她也提到同為媒體人的老公「撩落去」一起投入製作，廖筱君目前除了有5個紀錄片單元持續拍攝外，她同時經營YouTube頻道，笑說夫妻倆最近最常對彼此說的話就是：「趕快睡，不要再剪片了」、「不要再滑手機了。」

廖筱君這次自掏腰包籌備拍攝紀錄片，實際花費多少她並未透露，只表示很感謝民視提供資源與支持，「如果要顧慮經費就很難做下去，有些事情不能等，該做的還是要繼續做。」

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