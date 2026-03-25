未婚生子不NG 小禎感性用愛打破傳統

三立新訪聊節目《坐吧！聊聊》由黃鐙輝（左起）、黃嘉千、小禎擔任主持人。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第一名媛」孫芸芸愛女傳出祕密產子，讓「未婚生子」成為話題。三立新節目《坐吧！聊聊》主持人小禎、黃嘉千、黃鐙輝昨對此議題，皆展現開明立場，強調應以包容和愛接納孩子，引導大眾理性看待。

孫芸芸（左）遭爆長居澳洲打點愛女生子。

（翻攝自IG）

孫芸芸昨遭爆長居澳洲並非度假，而是為了陪伴26歲長女廖思惟祕密產子。據悉，廖思惟在孕期與富二代男友分手，孫芸芸隨即卸下名媛光環貼身照護，並溫情發聲深愛女兒，會一直支持她的選擇。微風集團對此則低調回應，此屬私領域事務，集團不予回應。

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三立《坐吧！聊聊》記者會上，主持人小禎、黃嘉千與黃鐙輝談及「未婚生子」議題，皆展現開明立場。曾有相同經歷的小禎直言自己不曾後悔，若女兒Emma未來面臨相同處境，她會力挺到底，她強調與孩子應建立「戰友」般的信任；黃嘉千則感性表示：「真的發生了，孩子再怎樣都愛他，那是我們愛的孩子，包容接納最重要。」人父代表黃鐙輝也理性分析，重點在於面對的心態，「怎麼選擇、怎麼承擔後果要講好，接受結果就好。」

與廚師男友Alan熱戀中的小禎，大讚與男友同遊日本福岡，對方貼心送花讓她直呼可愛，「每天都在心動」，並透露早已凍卵預留後路；單身的黃嘉千則不排斥新戀情，直言「生命是有限的」，對象國籍不設限。

三人話題百無禁忌，正是《坐吧！聊聊》的核心精髓。小禎表示，節目讓來賓澎恰恰、温嵐等人都能卸下防禦心。黃嘉千則提到，主持群三人雖然養分不同，但彼此能共情體貼，化學反應常讓對話在笑聲與情感間自然流動。

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