蕭薔捐百萬 力挺網紅流量變暖流

蕭薔擔綱主持《網紅與善的距離》首集，更捐出100萬元挹注公益。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女神蕭薔昨現身力挺老搭檔、導演伍宗德，出席公益實境秀《網紅與善的距離》發布會。兩人合作超過30年，蕭薔不僅義務擔綱首集主持，更捐出100萬元挹注公益，期盼將網紅流量轉化為溫暖社會的實質動力。

《網紅與善的距離》規劃26集，海選60位網紅深入社福現場創作短影音，並面臨殘酷淘汰。伍宗德霸氣表示：「可以為流量歡呼，但不要讓善躲在角落哭泣。」除了首集的蕭薔，後續更有蕭敬騰、陳美鳳、陳亞蘭等13位巨星輪番主持。

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面對外界關心的《乘風破浪的姐姐》第7季邀約，57歲的蕭薔展現超脫境界。她坦言邀約已持續多季，目前仍處於「拉鋸」狀態，去留皆淡然處之。伍宗德在一旁打趣，形容蕭薔現過著「多金女郎」的修身生活，對邀約可有可無。

不過蕭薔若參加恐是「全場最資深」，她展現大將之風說：「我的確出生早，作品跟工作軌跡橫跨兩世紀。」至於天價酬勞傳聞，蕭薔笑稱心中有「天秤」，看的是有趣程度與因緣成熟。她秉持佛法中「為一切所應為，其心恆處無為」，強調珍惜當下、享受生活才是目前最重要的事。

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