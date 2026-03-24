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《人物專訪》蔡思韵新婚聚少離多 曝交換結婚誓詞 劉俊謙哭更慘- 忙到蜜月延期半年相處1個月

蔡思韵升格劉太太半年，尚未有生育計畫，目前一心衝刺事業。（記者潘少棠攝）蔡思韵升格劉太太半年，尚未有生育計畫，目前一心衝刺事業。（記者潘少棠攝）

記者李紹綾／專訪

蔡思韵（左）去年與劉俊謙於輕井澤低調完婚。（MOM production limited提供）蔡思韵（左）去年與劉俊謙於輕井澤低調完婚。（MOM production limited提供）

香港女星蔡思韵去年10月與劉俊謙在輕井澤教堂完婚，升格人妻半年，她來台宣傳港劇《絕命法官》，坦言婚後「聚少離多」，隨即自嘲：「這…為什麼聽起來很像分手的原因，呸呸呸。」至於做人進度，她斬釘截鐵表示：「現在完全不想生。」

兩人個性低調，婚禮僅邀請50位至親好友。蔡思韵對「First Look」環節（新郎儀式前首見新娘穿白紗）印象最深，「不知道為什麼，我們在那一剎那很有觸動的感覺，轉身就開始哭了」，事後她追問哭點，劉俊謙感性回：「這是一個很大、很重要的能量，很難形容那種感覺。」

交換誓詞時，劉俊謙更是哭到不能自己，蔡思韵笑說：「我們寫誓詞的時候，沒有讓對方看，在唸的時候，他哭得比我還慘，沒想到他會哭成那樣。」她認為誓詞內容真摯，劉俊謙哭到鼻涕流出來，這讓蔡思韵意外捕捉到老公最赤裸的一面，大讚：「我覺得他怎麼這麼可愛。」

身為工作狂，兩人婚後半年僅相處一個月。面對遠距離，蔡思韵豁達認為「各自為夢想努力，知道對方在精神上是支持的」很棒。原訂赴歐蜜月因檔期卡死尚未成行，目前僅能靠視訊互道晚安，「蜜月可以延後，但一定要執行，下半年希望可以」。

談及生子計畫，蔡思韵強調：「完全沒有！他也沒有，因為我們有很多想做的事。」她坦言怕痛，連凍卵都不考慮。若意外懷孕？她淡定回：「也許就是一個緣分吧！」並強調目前都有做好「防護措施」。

蔡思韵在《絕命法官》挑戰律師一角，首場戲就有4頁台詞，讓她壓力山大，因為不想耽誤進度。她劇中與張家輝為師徒關係，提起這位前輩，她滿臉敬佩，表示即便《絕命法官》已有國外多個版本，張家輝仍想創造最棒的版本，「他完全沒有想停止突破、挑戰，這點很值得學習」。

蔡思韵自認個性宅，演藝圈朋友不多，唯獨與金馬影后鍾雪瑩交情極佳。兩人在29歲開始「交換日記」並集結成書《種菜日記》。她曾因內容私密想刪減，但經紀人的一席話成了強心針：「妳是演員，開心不開心都是養分，如果妳想出這本書，那就坦蕩蕩讓大家認識真實的妳。」讓她決定毫無保留公開踏入30歲的心境轉折。

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