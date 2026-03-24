BTS TWICE雙城開唱引爆KPOP最狂週末 人氣稱霸平台榜

子瑜在演出結束後發文、曬美照謝謝粉絲支持。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓兩大團體上週末引爆兩座城市，一邊是「BTS」防彈少年團於首爾光化門回歸演出，TWICE則是連3天攻佔臺北大巨蛋開唱，雙城演唱會對決寫下KPOP近來最狂週末。

TWICE於臺北大巨蛋開唱完美落幕，引爆社群瘋狂熱議。（翻攝自IG）

BTS上週末於首爾光化門舉辦回歸演出，吸引全球粉絲矚目。（美聯社）

子瑜發文謝粉絲 40分鐘按讚破15萬

TWICE台北最終場落幕後，台灣成員周子瑜昨發文向粉絲道謝，表示「謝謝這3天台北滿滿的能量」，喊話和粉絲一起走下去，該文瞬間引爆社群，不到40分鐘按讚數衝破15萬，粉絲狂刷告白「我們才要謝謝妳」、「一輩子跟妳走」。

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回顧TWICE 3天演出，從首日震撼開場，到終場子瑜在舞台上情緒潰堤落淚，精彩表演和動容時刻帶動MyVideo專題節目《TWICE十年如一》空降排行榜冠軍，女團魅力從演唱會一路燒到串流平台。

TWICE在接受外媒訪問時聊到「成功」這件事，隊長志效坦言無法明確定義成功，但只要音樂能被聽見、帶來力量就已足夠；子瑜也感性表示，能透過不同舞台和粉絲相遇，就是最珍貴的經驗。

BTS光化門演出雖遇上原本預估26萬人次，實際到場4萬粉絲的人數爭議，以及交通管制等批評聲浪，韓媒《朝鮮日報》仍給予大力肯定，形容BTS展現一個新時代的開始，外媒同樣盛讚該團是南韓軟實力的象徵。

此外，官方數據出爐，BTS回歸舞台節目《BTS THE COMEBACK演唱會|ARIRANG》登上Netflix全球節目榜冠軍，橫掃約80個國家，人氣爆棚。

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