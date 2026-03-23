李千娜消瘦登鑽石舞台之夜 蕭敬騰熱唱經典歌

李千娜昨登台時被發現明顯瘦了一大圈。

（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕綜藝天王胡瓜領軍康康、歐漢聲主持的「鑽石舞台之夜」演唱會昨晚落幕，李千娜以《心花開》問候觀眾，讓不少長輩跟著哼唱，聽到「心花開」；壓軸的蕭敬騰除了帶來自己的經典作品《王妃》，更準備了《千言萬語》、《親密愛人》、《無言花》等跨時代雙語金曲，征服全場不分老幼歌迷的心。

歐弟（左起）、胡瓜、蕭敬騰和康康在「鑽石舞台之夜」逗趣開聊。（記者潘少棠攝）

李千娜先前因電影《世紀血案》引發失言爭議，面臨全網抵制、痛失2項重大工作。她昨登台時被發現明顯瘦了一大圈、雙頰消瘦不少，且肋骨、胸骨清晰可見。

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持人胡瓜大讚李千娜是「佛心價」演出，酬勞甚至捐給慈善單位。歐漢聲隨即發揮搞笑本色，爆料：「她家不缺錢，她家電子業的。」李千娜立刻澄清：「是電子花車，秀場、工地秀、歌舞廳。」原來她從小在後台走跳，對秀場文化極具感情，這回更是主動爭取搭上「鑽石」列車，為傳承與公益盡一份力。胡瓜心疼叮嚀：「把自己養胖一點，不要小看自己。」

蕭敬騰透露，為了這場演出他與胡瓜討論許久，一直被提醒：「要挑一些長輩熟悉的歌曲。」笑說：「我本來準備的全是經典翻唱；但是後來瓜哥又希望我也能唱幾首自己的歌，希望今天的呈現大家都喜歡。」

蕭敬騰工作滿檔4天只睡10小時，他澄清：「沒那麼誇張啦，有休息，只是睡比較少。」胡瓜也感性表示，自己跟Summer的爸爸林光寧是舊識，所以蕭敬騰這次二話不說一口答應，真的非常貼心。

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