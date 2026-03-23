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娛樂 最新消息

陽婆婆驚喜上大港 落日飛車壓軸飆唱

陽婆婆驚喜上大港 落日飛車壓軸飆唱「陽婆婆」消失多年，終於重現大港開唱，全場瘋狂。
（出日音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕「2026大港開唱」昨晚熱鬧落幕，除了紅上國際的落日飛車樂團相隔3年再次回歸壓軸獻唱，消失十多年的「陽婆婆」也來了，帶給全場驚喜。策展人Doris談到，20年前大港開唱台下只有幾百人，製作費幾百萬，如今成本上億，笑說：「每年像拍一部電影！」

陽婆婆驚喜上大港 落日飛車壓軸飆唱陽帆（左二）和怕胖團一起在大港開唱演出，逗樂粉絲。
（出日音樂提供）

金曲歌王HUSH昨在「女神龍」舞台率先登台開唱，還以《Kpop 獵魔女團》中的Saja Boys造型獻唱《娛樂自己》、《當我們談論愛情》等歌曲，金曲歌后鄭宜農則首唱新歌《有時候我會想要傷害我的朋友》，她前幾天剛過生日，談到：「生日願望很實際，4月到6月有海外巡演共9站，體力和對應是挑戰，平安最重要，希望舒服返家後變成更強大。」也預告7月17日回台開專場，剛好是滅火器首次攻蛋的前一天。

大港開唱策展人Doris希望未來有更多國外民眾來台參加這個指標性音樂祭。（出日音樂提供）大港開唱策展人Doris希望未來有更多國外民眾來台參加這個指標性音樂祭。（出日音樂提供）

芒果醬Mango Jump過去到大港開唱曾被滅火器、美秀集團感動，昨首次圓夢登上南霸天舞台，實現承諾要「變身」成女生，戴上彩色假髮，cosplay他們喜歡的日本人氣虛擬樂團「團結BAND」。

怕胖團演唱《孤單北半球》、《我沒有用，沒辦法給你想要的生活》等歌曲，並與前輩陽帆在夕陽下合唱《揚帆》，陽帆笑說女兒安吉也來現場，本來很感動女兒來支持，沒想到女兒說是要來看怕胖團，「當場想叫計程車把她送走。」

過去陽帆主持的《分手擂台》深受歡迎，昨舞台也出現「分手擂台」，怕胖團大寶搞笑說她和主唱閃亮不合想要拆團了，陽帆竟說恭喜，充滿綜藝「笑果」，在眾所期待下，陽帆扮演的「陽婆婆」終於出現，全場驚喜歡呼，陽帆笑說：「陽婆婆看一次少一次。」

走過20年，Doris很欣慰大港開唱成為台灣指標性音樂祭，希望未來能留一定名額給海外購票，吸引年輕人來台旅行、看音樂祭。

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