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娛樂 最新消息

子瑜暖問甘有歡喜嗨爆大巨蛋 TWICE笑玩台語接力賽

TWICE在大巨蛋開唱3天，共吸引12萬人朝聖。（Live Nation Taiwan提供）TWICE在大巨蛋開唱3天，共吸引12萬人朝聖。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓人氣女團TWICE昨進行臺北大巨蛋演出最後一夜，情緒全面失控，4萬名ONCE（粉絲名）一路嗨到收尾。

子瑜暖問甘有歡喜嗨爆大巨蛋 TWICE笑玩台語接力賽子瑜（右四）和TWICE隊友攻進大巨蛋，嗨翻現場4萬名粉絲，分貝聲爆表。
（Live Nation Taiwan提供）

演出前段，團體連續帶來《THIS IS FOR》、《Strategy》等多首超嗨舞曲後，隊長志效一開口就定調：「今天是最後一天，也是最精彩的一天！」ONCE尖叫聲瞬間翻倍。

子瑜暖問甘有歡喜嗨爆大巨蛋 TWICE笑玩台語接力賽TWICE提前破梗，預告下次再回台北開唱。
（Live Nation Taiwan提供）

全場最關鍵的「主場時刻」，無疑是子瑜開口的一瞬間。子瑜用台語喊出：「今天甘有歡喜？」短短一句，讓4萬人音量爆表，大巨蛋彷彿震動。

定延也用道地台語的「屋厚某？（有好嗎？）」拉近距離，還笑說「希望下次再來台北…是不是太早？」提前破梗，預告下次再回台北開唱。娜璉挑戰台語「哇金水」小失誤，反而引爆笑聲，彩瑛、Sana接力補上，全場秒變台語教室。

就在氣氛一路高漲之際，開唱不到一小時，子瑜在《MOONLIGHT SUNRISE》段落突然情緒湧上，眼眶泛紅。

定延秒開玩笑：「是因為我太美嗎？」全場笑出來，緊張感瞬間被化解。甚至還「甩鍋」給娜璉，笑說是台語講錯害她想哭，讓現場變成大型安撫秀。

子瑜最後也坦白：「剛剛有點感傷，情緒突然上來，就有點想哭。」一句話道盡這場「回到家鄉」的重量。

場內嗨到爆炸，場外同樣瘋狂。第三天依舊湧入上萬人圍在場館周邊，來自日韓、馬來西亞等各地粉絲齊聚朝聖。追了8年的粉絲IVY直言「生活不能沒有TWICE」，還有男粉絲FOX從高雄大港開唱一路追到台北，應援完全不間斷。

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