賣座國片神曲盤點 旋律秒現電影畫面

《陽光女子合唱團》票房屢創紀錄。（壹壹喜喜提供）

記者陽昕翰、張釔泠、陳慧玲／專題報導

近年來國片屢創票房新紀錄，片中音樂與畫面相輔相成，讓觀眾更加融入劇情，許多主題曲更在下片後延續其影響力，成為華語樂壇的經典，讓觀眾在聽到音樂時，立刻回味起電影的精華片段。

金曲歌后A-Lin獻唱「幸福版」主題曲《幸福在歌唱》。（悅娛樂提供）

〈最好哭〉陽光女子淚腺警報 A-Lin+洪佩瑜開口就催淚

《陽光女子合唱團》票房衝破7億，除了劇情催淚，兩首主題曲也堪稱是電影的「吉祥物」。

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由A-Lin演唱的「幸福版」主題曲《幸福在歌唱》，串連起兩代的主角情感，成為貫穿故事的靈魂。錄音前，A-Lin還未看過完整電影，僅先看了電影中合唱團的片段畫面就潰堤；電影裡母親希望透過聲音，讓女兒在記憶中保存她的愛，同樣身為母親、女兒，A-Lin對於片中母親的情感感同身受，深刻詮釋了這種「遺憾中選擇成全」的愛。A-Lin三度合作導演林孝謙，上一次為《比悲傷更悲傷的故事》獻唱主題曲《有一種悲傷》，也成為她的代表作。

洪佩瑜詮釋「再見版」主題曲《再見的時候》。（何樂音樂提供）

另一首「再見版」主題曲《再見的時候》則由洪佩瑜詮釋，《再見的時候》在片中是指揮楊玉英（翁倩玉飾）歌手時期的成名曲，這首歌牽動她與女兒的關係，也是合唱團員對她最深的思念，在影片的最後透過洪佩瑜溫暖的聲音娓娓道來，為電影加入感人力量。洪佩瑜2023年便憑《本日公休》主題曲《同款》獲得第六十屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎，這兩首主題曲在數位音樂平台排行榜成績和電影一樣，持續在前兩名霸榜中。

《那些年，我們一起追的女孩》改編自九把刀的小說。（索尼音樂提供）

陳妍希（右）與柯震東因為演出《那些年，我們一起追的女孩》

走紅。（索尼音樂提供）

〈最遺憾〉那些年憶初戀 胡夏唱回青春

《那些年，我們一起追的女孩》改編自九把刀的半自傳同名小說，2011年上映後，由胡夏演唱的主題曲《那些年》始終熱度不墜、風靡華人世界。

胡夏獻唱的主題曲《那些年》熱度不減。（資料照，記者王文麟攝）

胡夏以清澈的嗓音帶領觀眾回到青春，勾起大家對於初戀的遺憾與不捨，多年來仍是華語樂壇的情歌代表之一，歌曲發行至今在全球數位平台創下19億點擊量，也獲得第四十八屆金馬獎最佳原創電影歌曲的提名。

《我的少女時代》全球票房高達26億元。（ 華聯國際提供）

王大陸（右）演出《我的少女時代》爆紅，但之後演藝事業出現不少風波。（ 華聯國際提供）

〈韓星最哈〉田馥甄助威少女時代 小幸運點擊破2億寫傳奇

同樣具有助攻威力的則是電影《我的少女時代》主題曲《小幸運》，這首歌由金曲歌后田馥甄演唱，迄今在YouTube點擊早已突破兩億次。

田馥甄的《小幸運》是演唱會必唱曲目。（ 何樂音樂提供）

《小幸運》歌曲動人，就連南韓人氣歌手IU也曾特別苦練中文歌詞，在台灣演唱會上咬字清晰的獻唱這首歌；另外南韓「鐵肺歌姬」Ailee同樣曾在台北演唱會上翻唱，《小幸運》成了南韓多位藝人喜愛的電影歌曲之一。歌曲傳唱率高，還曾入圍金曲獎年度歌曲，以及金馬獎最佳原創電影歌曲。

電影《刻在你心底的名字》 由陳昊森（左）與曾敬驊主演。（氧氣電影提供）

〈大咖最愛唱〉刻在心底雙金入袋 盧廣仲再添神曲

盧廣仲為電影《刻在你心底的名字》演唱的主題曲《刻在我心底的名字》，曾獲金曲獎年度歌曲與金馬獎最佳原創電影歌曲雙料肯定，還有五月天、蔡依林、田馥甄、周興哲、魏如萱、梁靜茹等大咖都翻唱，傳唱度相當高。

陳昊森（右）、曾敬驊為了電影裸上身。

（氧氣電影提供）

由陳昊森、曾敬驊主演的電影《刻在你心底的名字》票房破億，是台灣史上票房最高的同志題材電影。主題曲《刻在我心底的名字》自推出以來廣受歡迎，YouTube官方MV點擊數逼近8000萬。三金得主盧廣仲談到演唱這首歌時表示，這是一首很溫柔的作品，「每次唱的時候，我都會想，希望世界可以更溫柔一點，我們能更溫柔地看待任何形式的愛，Love Wins。」

盧廣仲演唱的主題曲《刻在 我心底的名字》獲得金馬獎及 金曲獎的肯定。

（資料照，記者陳逸寬攝）

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