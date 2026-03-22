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娛樂 最新消息

BTS回歸全球直播紫爆光化門 首爾全城戒備

BTS暌違近4年合體演出，在舞台上火力全開。（翻攝自Netflix）BTS暌違近4年合體演出，在舞台上火力全開。（翻攝自Netflix）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團暌違3年9個月回歸，昨於首爾光化門廣場舉行演唱會，並透過Netflix向全球190個國家進行現場直播，7人一登場立刻掀起震耳欲聾的尖叫聲，隊長RM登高一呼：「我們終於來了！」

BTS昨天在光化門廣場開唱，吸引4.2萬人朝聖。（歐新社） BTS昨天在光化門廣場開唱，吸引4.2萬人朝聖。（歐新社）

RM負傷上台 4.2萬ARMY熱情應援

BTS前天推出第5張正規專輯《ARIRANG》，首日專輯銷量就達到398萬張，演唱會在昨晚7點（台灣時間）準時開始，現場亮起紫色燈海，來自海內外的ARMY（粉絲名）熱情歡呼。BTS開場就演唱新歌《Body to Body》、《Hooligan》、《2.0》，並飆唱代表作《Butter》、《MIC Drop》。

隊長RM日前因為彩排腳受傷打石膏，昨有一半時間都是坐著演唱，不過簡單律動倒是沒有問題，盡可能與隊友站在一起，十分敬業。

JIMIN、V異口同聲表示，終於看到ARMY站在眼前，讓他們都相當感動，JIMIN更坦言有點想哭。SUGA則認為，能夠在充滿歷史意義的光化門廣場演出是一種榮幸，RM引用新歌《SWIM》，希望粉絲與他們一起「Keep Swimming」，柾國強調：「我們7個人不管何時都是一心的！」

為因應此次演唱會，首爾全城戒備，不但出動7000名警力，更對周邊31棟大樓進行管制，連經過的市民都得搜身檢查。不過事前預估會有26萬人朝聖，韓媒昨報導，現場人數大約為4.2萬人，遠低於預期。

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