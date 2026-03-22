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娛樂 最新消息

余天爆入主華視 胡瓜連挨4巴掌

李翊君深情獻唱，美聲被讚根本是「行走的CD」。（記者胡舜翔攝）李翊君深情獻唱，美聲被讚根本是「行走的CD」。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜、康康、歐漢聲、賴慧如昨晚攜手在北流主持「鑽石舞台之夜」演唱會，胡瓜抱病上陣，演出前還先去打針開嗓，非常賣力。胡瓜在華視主持的綜藝《週末最強大》已經停播，傳出余天將取代胡瓜入主華視，昨晚兩位天王在演唱會同台，余天為了效果總共打了胡瓜4個巴掌，互動充滿火花。

余天（中）為了效果狂打胡瓜（右）巴掌，余祥銓在旁也笑翻。（記者胡舜翔攝）余天（中）為了效果狂打胡瓜（右）巴掌，余祥銓在旁也笑翻。（記者胡舜翔攝）

《鑽石舞台之夜》雙王互虧點火 李翊君美聲獲讚「行走CD」

對於節目停播一事，胡瓜受訪解釋，之前與電視台就是以季來簽約，「我們很多人在看，13集才有效應，至於怎麼決定，要去問華視。」而余天被爆入主華視看來也是一頭霧水，私下還跟胡瓜說：「哪來的消息，我都不知道。」

胡瓜（右起）、康康、歐漢聲與賴慧如搭檔主持「鑽石舞台之夜」演唱會。（記者胡舜翔攝）胡瓜（右起）、康康、歐漢聲與賴慧如搭檔主持「鑽石舞台之夜」演唱會。（記者胡舜翔攝）

余天昨晚在台上談到：「我都準備要退休，在演藝圈那麼久了。」胡瓜誇讚余天出道60年，「 唱了一甲子不簡單，您的出現讓我好感動喔，大家很渴望聽到余天現場唱歌。」話鋒一轉接著說：「聽說您還看過孫中山。」隨後就被余光打了一巴掌，讓胡瓜傻眼表示：「一開始就要打喔。」逗樂台下觀眾。

余天這次帶著兒子余祥銓擔任壓軸，父子倆合唱招牌曲《榕樹下》，加入Rap版本充滿新意，也讓台下長輩歌迷勾起滿滿回憶，現場掌聲如雷。

女團TPE48以《夢之路》熱鬧開場，胡瓜帶著愛徒歐弟、賴慧如以草蜢經典作品《失戀陣線聯盟》、《寶貝對不起》開場，連續8分鐘開場組曲瞬間炒熱氣氛。

隨後王彩樺驚喜獻唱夯曲《保庇》，主持人不放過機會虧她去年與「三星堆青銅面具」撞臉的玩笑，對此王彩樺高EQ回應，坦言當時打了肉毒，現在已經自然多了。主持人賴慧如挑戰特技，演唱《為你我受冷風吹》時則被吊至半空，搭配8公尺長裙造型，宛如仙女下凡狂飄仙氣。賴慧如表示：「安全措施是瓜哥最注重的，花6、7萬元訂製裙子，保險是一定要的！」

傳唱天后李翊君也受邀登台，除了必唱的瓊瑤組曲，不忘帶來招牌曲《苦海女神龍》跟《諾言》。康康在訪問時驚爆李翊君根本對嘴，「怎麼可能現場唱那麼好！」讓李翊君嚇到趕緊澄清：「我都是唱live啦，孔鏘老師！」要樂隊老師幫忙作證，美聲被誇讚根本是行走的CD。「鑽石舞台之夜」演唱會今天在北流舉辦第2場，金曲歌王「老蕭」蕭敬騰擔任壓軸。

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